'Нас бы на куски разнесло': сборная Украины чудом не разбилась, возвращаясь домой, а Россию заподозрили в попытке теракта

Страдания сборной Украины в отборочном матче чемпионата мира-2026 с Азербайджаном (1:1) почему-то напомнили квалификацию к Евро-2000 и поединок с другим представителем Кавказского региона, Арменией. Тогда команде Йожефа Сабо также нужна была победа над одним из аутсайдеров группы, но все закончилось ничьей 0:0 и разочарованием. А на обратном пути "сине-желтые" были в шаге от трагедии – Если бы взрыв в самолете произошел на несколько минут позже, Украина бы потеряла свою сборную во главе с Ребровым и Шевченко.

Почему-то 26 лет назад события в Ереване освещали в СМИ недостаточно активно. Так, журнал "Футбол" вышел с заголовком "Украинский футбол в минуте от гибели" на обложке, были небольшие сюжеты на столичных каналах, но до регионов информация особо не дошла.

Да и непосредственные участники того злосчастного рейса не имели желания делиться неприятными подробностями. Уже позже стало известно, что после неудачного матча с Арменией на ее территории украинская команда едва не погибла в авиакатастрофе из-за неисправности самолета.

Интересно, что в том отборочном цикле наша сборная также оказалась в компании Франции и Исландии, а тех двух очков, потерянных в Ереване, ей как раз и не хватило, чтобы выиграть группу и выйти на Евро напрямую. Но как оказалось, хорошо, что хоть уцелели после того путешествия.

После игры команда отправилась в аэропорт "Звартноц", чтобы вернуться в Киев. Вместе с национальной сборной летела тогда и молодежная, а также руководство ФФУ во главе с Григорием Суркисом и журналисты. Но чартерный самолет Ту-154 так и не смог подняться в воздух.

Когда борт начал набирать разгон и уже собирался оторваться от земли, все услышали нечто среднее между очень громким хлопком и взрывом в хвосте. А все, кто сидел сзади, почувствовали хороший толчок.

"Такой хлопок был, пламя, дым. Маски повыпадали. А через 5 секунд самолет был бы уже в воздухе...", – вспоминал позже Юрий Дмитрулин. К счастью, пилоты заглушили двигатели, всех вывели из самолета и вернули обратно в здание аэропорта.

Как вспоминали представители нашей сборной, уже в аэропорту их заверили, что быстренько все отремонтируют и через пару часов самолет будет готов. Но никто не согласился еще раз ступить на борт неисправного аппарата. Поэтому из Киева пришлось вызвать другой самолет. И ждать его пришлось где-то в течение 10 часов.

"Сначала никто ничего не понял, а потом, когда уже начало до нас доходить понемногу – это был настоящий шок. Мы же тогда уже разгонялись на взлетной полосе. В принципе, в последний момент на земле все произошло. Минуты были до взлета... В ту ночь практически никто не спал. Было трудно заснуть. Но была усталость и на часок кто-то мог уснуть сидя в кресле. Так и провели эту ночь", – вспоминал полузащитник Эдуард Цихмейструк.

Представители украинской авиакомпании потом пытались заверить, что все нормально, а взлет не удался лишь из-за небольших технических неполадок. "Говорили, что все было бы хорошо, но хорошо, что мы не взлетели", – замечал Дмитрулин.

Позже футболистам объяснили, что произошел помпаж – аварийный срывной режим работы авиационного турбореактивного двигателя, возникающий из-за нарушения газодинамической устойчивости. Он сопровождается ударами и вибрацией в воздухозаборнике, резким падением тяги, а иногда и вспышками пламени. И все это может привести к разрушению двигателя.

"Потом армяне нам говорили, что во время взлета самолета и последующего взрыва они в мыслях нас уже похоронили. В ночном небе это реально выглядело, как авиакатастрофа. К счастью, пилоты не прошли точку невозврата при разбеге", – вспоминал журналист Сергей Голяченко.

Говорили, что главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо, который уже переживал неприятный инцидент в воздухе и боялся летать, сошел на землю белый, его рубашка со словами: "Нам повезло, потому что с нами Базилевич. Он заговоренный".

Наставник имел в виду, что в 1979-м, когда украинский специалист Олег Базилевич возглавлял "Пахтакор" из Ташкента, команда попала в авиакатастрофу по дороге на выездную игру с минским "Динамо" и разбилась в небе возле Днепродзержинска из-за столкновения с другим самолетом. Но Базилевичу удалось избежать гибели – тренер долго не виделся с семьей и накануне вылетел в Сочи, где отдыхала жена с сыном.

"Ничья с Арменией, мои послематчевые эмоции – ничто по сравнению с тем, что могло произойти в ереванском аэропорту. Если бы самолет взлетел и набрал хотя бы минимальную высоту, нас бы в воздухе в клочья всех разнесло. И надо благодарить судьбу за то, что мы остались живы", – уже по прибытии домой сказал Сабо.

Сначала все произошедшее списали на неполадки самолета. К тому же в начале 2000-х чудо советского авиастроения ТУ-154 начал терять доверие из-за сомнений в его надежности. А потом в декабре 2010-го именно на этой модели разбился при заходе на посадку президент Польши Лех Качиньский и другие высокопоставленные лица.

Однако конспирологи не исключали мысли, что все подстроила Россия, ведь она также попала в нашу группу, на тот момент уже проиграла в Киеве, а впереди еще был матч в Москве, который закончился известным курьезным голом Шевченко Филимонову и ничьей 1:1.

"Я не думаю, что это были они. Да, сейчас я понимаю, что Россия может пойти на все, что угодно, но тогда оно так не воспринималось. Была катастрофа, да, но нам просто повезло, что мы не успели взлететь. А все остальное не знаю. То, сколько прошло уже времени, то сейчас это не кажется уже как-то фантастикой. Ну честно, не укладывается в голове, что таким способом они хотели нас обойти в группе. Но говорю, то что сейчас они вытворяют, то я уже не удивлюсь ничему", – много лет спустя рассуждал Цихмейструк.

