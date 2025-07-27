Камеры подсмотрели, что случилось с Дерюгиной после победы Онофрийчук на Кубке мира по художественной гимнастике. Видео

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук стала двукратной победительницей этапа Кубка мира FIG World Challenge Cup, который состоялся 27 июля в румынском городе Клуж-Напока. 17-летняя спортсменка выиграла финалы в упражнениях с булавами и лентой, а также завоевала "серебро" в упражнении с мячом и многоборье.

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В финале с лентой Онофрийчук набрала 29,050 балла и обошла американку Рин Киз (28,050) и представительницу Израиля Мейталь Мааян Сумкин (27,650), серебряную призёрку чемпионата Европы-2025.

Ранее украинка стала первой и в упражнениях с булавами — 30,550 балла против 29,100 у итальянки Тары Драгас и 28,550 у Дарьи Варфоломеевой, выступающей за Германию.

За кадром остался эпизод, не попавший в телетрансляцию, но зафиксированный фотографом Марией Музыченко. После выступления с мячом, за которое Таисия получила серебряную медаль, её тренер Ирина Ивановна Дерюгина подошла к спортсменке за кулисами и обняла её.

Камеры также зафиксировали, как Дерюгина прослезилась во время финала с лентой, наблюдая за выступлением своей подопечной.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июля Онофрийчук стала первой в истории Украины победительницей общего зачёта Кубка мира по художественной гимнастике в личном многоборье. По итогам сезона-2025 юная звезда художественной гимнастики обошла олимпийскую чемпионку и уверенно заняла первое место.

Ранее архивные и свежие кадры Таисии разлетелись по соцсетям. За три сезона 17-летняя киевлянка превратилась из перспективной юниорки в абсолютную чемпионку Европы.

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