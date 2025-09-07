На камеру попало, что происходит с Магучих в Японии. Видео

С 13 по 21 сентября в Токио состоится чемпионат мира по лёгкой атлетике 2025 года. Турнир официально называется 2025 World Athletics Championships и станет двадцатым в истории, а для японской столицы – вторым после соревнований 1991 года.

За неделю до старта мундиаля в Страну восходящего солнца приехала и наша олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих, чтобы аклиматизироваться к другому климату и часовому поясу.

У себя в Instagram 23-летняя днепрянка выложила небольшое видео, на которое попало часть тренировок. В ролике Ярослава признается, что очень страдает от изнуряющей жары.

Ранее Магучих стала главной героиней рекламного ролика ЧМ. На видео наша соотечественница демонстрирует прыжок, а под планкой с помощью компьютерной графики стоят три японских волейболиста: Аой Такахаси (188 см), Юки Ишикава (192 см) и Шунъитиро Сато (205 см).

Как сообщал OBOZ.UA, 27 августа Магучих не смогла в четвертый раз в карьере выиграть Бриллиантовую лигу. Украинская легкоатлетка завершила этап в Цюрихе на высоте 2.02 м, уступив первенство австралийке Николе Олислагерс.

Несмотря на это, такого результата хватило, чтобы заработать 57 тысяч долларов.

