'Мы умоляем': российские гимнасты рассказали, до чего опустилась РФ ради международных турниров

В сборной России по спортивной гимнастике выразили недовольство условиями допуска к международным соревнованиям в так называемом нейтральном статусе. При этом в национальной команде страны-агрессора пожаловались на то, что спортсменам приходится в буквальном смысле унижаться ради получения права выступить на турнирах.

Об этом в комментарии порталу Metaratings заявила старший тренер сборной РФ Валентина Родионенко, комментируя демарш олимпийского чемпиона Давида Белявского, который отказался выступать без флага и гимна. Наставница команды также добавила, что ее подопечные устали находиться под санкциями и давлением.

"Белявский не один такой. У нас есть еще тренеры, которые не хотят быть нейтральными. Это позиция людей, и мы их не осуждаем. Я считаю, что Давид и эти люди правы. Мы дошли до того, что умоляем допустить нас в нейтральном статусе. Как можно так не уважать себя?" – сказала Родионенко.

Отметим, что ранее сборная России по спортивной гимнастике отказалась выступать на международных соревнованиях, однако позже резко изменили свое решение.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация гимнастики (FIG) выдавала разрешение выступить на турнирах Ангелине Мельниковой, которая поддерживает войну в Украине и пыталась стать депутатом провластной партии "Единая Россия".

