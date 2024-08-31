'Можно смело ставить цель'. Ребров прокомментировал для 'Динамо' жеребьевку Лиги Европы

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров считает, что киевское "Динамо" в Лиге Европы может претендовать на выход в плей-офф. По результатам жеребьевки основного турнира подопечные Александра Шовковского сыграют на выезде с "Ромой", "Реалом Сосьедад", "Галатасарем", и "Хоффенхамом". Дома столичную команду ждут встречи с "Лацио", "Ференцварошем", "Викторией Пльзень" и рижским РФШ.

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Сергей Станиславович считает, что Лига чемпионов по сравнению с Лигой Европы – другой уровень, однако в текущем сезоне сила нынешних команд ЛЕ сопоставима с силой ЛЧ.

"Жаль, что "Динамо" не смогло пробиться в Лигу чемпионов. Но теперь киевляне должны показать свой уровень в Лиге Европы. Со всеми соперниками можно играть и побеждать. Я думаю, что можно смело ставить цель выхода в плей-офф. Вера в это "Динамо" есть. Если бы использовали все моменты в ответной игре против Зальцбурга, то могли и австрийцев пройти. Все шесть игр в квалификации Лиги чемпионов я бы однозначно отнес в актив "Динамо", скажем так. К новому сезону команда подготовилась хорошо", – сказал Ребров в интервью "Украинскому футболу".

Напомним, что в плей-офф квалификации Лиги чемпионов киевская команда по сумме двух матче (0:2 и 1:1) уступило австрийскому "Зальцбургу".

В прошлом сезоне "Динамо" вышло в квалификацию Лиги конференций, где в 3-м раунде прошло "Арис", но в плей-офф квалификации уступило турецкому "Бешикташу" и вылетело из еврокубков.

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