Милевский двумя словами описал, что будет с Мудриком в будущем

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский лаконично прокомментировал ситуацию с Михаилом Мудриком. 24-летний футболист "Челси" временно отстранён от участия в матчах после подозрения в применении допинга.

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В своём Instagram Милевский ответил на вопрос болельщика о будущем игрока: "Как думаешь, что будет с Мудриком?" — "Ничего хорошего", — ответил он.

О проблемах Мудрика стало известно в марте. В его допинг-пробе было обнаружен мельдоний. Футболист временно отстранён от участия в официальных матчах "Челси" и сборной Украины.

Сам Мудрик ситуацию публично не комментировал. Клуб "Челси" также не давал официальных заявлений, однако игрока не было в заявке команды с середины марта.

С момента перехода в "Челси" из "Шахтера" в январе 2023 года за 100 миллионов евро Мудрик провёл 73 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

Напомним, Мудрик сдал положительный допинг-тест после одного из матчей в конце октября минувшего года.

Недавно стало известно, что проба "Б" Михаила, вероятно, дала положительный результат, однако адвокаты игрока стараются добиться максимально мягких санкций.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ выяснили о том, что лондонский "Челси" внес изменения в контракт Михаила Мудрика после того, как игрок попался на допинге.

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