Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе признался, что пытался испортить газон бутсами вокруг точки пенальти, когда узнал, что Украина может получить право на 11-метровый удар. Эпизод случился на 50-й минуте в матче отбора на ЧМ-2026.

Упамекано грубо сыграл против Назарины в собственной площадке. Судья изначально не увидел нарушения со стороны француза, но после подсказки VAR пошел смотреть видеоповтор.

"Рядом с точкой никого не было. Я много бью пенальти и знаю, как правильно ставить опорную ногу. Соперник мог бы немного поскользнулся… Я поговорил с арбитром, и он сказал, что возможно это пенальти.... Перед тем как говорить с Майком [Меньян – голкипер сборной Франции], я хотел создать для него лучшие условия. Это не для повторения подлости..так, маленькие хитрости", – цитирует Мбаппе TF1.

В прямой эфир сам момент подлости не попал, однак видно, что как только рефери направился смотреть VAR, Киллиан отправился к 11-метровой отметке.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятом туре подопечные Сергея Реброва со счетом 0:4 проиграли команде Франции.

После этого искусственный интеллект ответил на вопрос, как "желто-синим" выйти на ЧМ-2026.

