Матч "Заря" – "Динамо" завершился двумя голами на последних минутах. Видео

Киевское "Динамо" одержало победу над "Зарей" в матче седьмого тура Украинской Премьер-лиги. Встреча, которая номинально считалась домашней для луганского клуба, состоялась 19 сентября на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 2:0.

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В первом тайме команды не смогли открыть счет. На 8-й минуте Владислав Слесарь вышел на ударную позицию в штрафной "Динамо", однако Георгий Бущан отбил мяч после удара в угол.

На 17-й минуте Слесарь получил еще одну возможность, выбежав практически один на один с Бущаном, но не смог завершить эпизод ударом. "Динамо" ответило атаками Андрея Ярмоленко и Николая Шапаренко, а также моментом с участием Томаша Кендзеры, который пробил головой выше ворот.

На 30-й минуте Артем Пономаренко упал в штрафной "Зари", однако арбитр Панчишин не назначил пенальти. После просмотра повтора решение было подтверждено.

Через две минуты "Заря" была близка к голу: Попара пробил в одно касание, но мяч попал в перекладину. До перерыва Бражко и Башич также нанесли удары по воротам, однако счет остался 0:0.

После перерыва "Динамо" усилило давление. На 51-й минуте Пономаренко пробил с линии штрафной после прохода между защитниками, но Сапутин парировал удар. Еще через минуту голкипер "Зари" справился с ударом Лонвейка.

На 60-й минуте Бущан отразил удар Жерсона Родригеса. Вскоре тренерский штаб "Динамо" провел двойную замену: на поле появились Владислав Волошин и Александр Рубчинский вместо Ярмоленко и Шапаренко.

Первый гол был забит на 83-й минуте. Владимир Бражко нанес дальний удар, после рикошета от Янича мяч изменил направление и оказался в верхнем углу ворот Сапутина.

Через три минуты киевляне увеличили преимущество. Волошин отдал передачу на Пономаренко, а Матвей сильным ударом из пределов штрафной отправил мяч в ворота.

После этой победы подопечные Игоря Костюка вышли на четвертое место в турнирной таблице.

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