Бывший представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Алейник выдал набор пропагандистских штампов о Революции достоинства 2014 года. Уроженец Харькова, который предал Украину и принял гражданство РФ, повторил нарративы о якобы братстве народов двух стран.

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Об этом Олейник заявил в интервью YouTube-каналу "ПВ Подкаст", пишет портал Sport24. 47-летний приспешник диктаторского режима Владимира Путина рассказал, что вышел на один из боев в майке с изображением главаря Кремля, а также назвал "плохими вещами" стремление украинцев к свободе.

"На тот момент пошли все эти плохие вещи с Майданами, с разделениями… Мне вогнали нож в сердце между двумя народами, между Россией и Украиной. Я был против всего этого и вышел в футболке с Путиным с тем посылом, что мы братский народ, с тем посылом, который озвучивал Владимир Владимирович. Что это один единый народ. Мы можем жить по разные стороны границы, в разных населенных пунктах, но мы едины ментально, религиозно, духовно, по крови", – сказал Олейник.

В апреле этот спортсмен, который называл украинцев "стадом", потерпел разгромное поражение на турнире кулачной лиги BKFC в Дубае.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2014 года Алексей Олейник перед боем в США против американца Джареда Рошолта вышел на взвешивание в майке с изображением Владимира Путина.

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