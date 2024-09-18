Лига чемпионов. 'Ливерпуль' забил 'Милану' уже на 3-й минуте матча, а затем пропустил два гола-близнеца. Видео

Итальянский "Милан" забыл быстрый гол в матче 1-го тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Игроки вице-чемпиона Италии открыли счет уже на 3-й минуте.

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Практически в первой же атаке на ворота вывели Кристиана Пулишича на ворота Алиссона и американский нападающий хорватского происхождения пушечным выстрелом не оставил шансов бразильскому голкиперу.

Пропущенный мяч лишь обозлил гостей. С интервалом в 20 минут Ибраима Конате и Вирджил Ван Дейк забили два гола-близнецы: после подачи с углового ударом головой.

Во втором тайме миланцы пропустили третий. Встреча в итоге завершилась со счетом 1:3.

Милан Италия – Ливерпуль Англия 1:3 (1:2, 0:1)

Голы: 1:0 – 3 Пулишич, 1:1 – 23 Конате, 1:2 – 41 ван Дейк, 1:3 – 67 Собослаи.

Милан – Меньян (Торрьяни, 51), Тео, Павлович, Томори (Габбия, 84), Калабрия (Эмерсон, 70), Лофтус-Чик (Абрахам, 70), Фофана, Рейндерс, Пулишич, Рафаэл Леау, Мората (Окафор, 84).

Ливерпуль – Алиссон, Цимикас, ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд (Гомес, 79), Мак Аллистер (Эндо, 90+3), Гравенберх, Собослаи, Гакпо (Диас, 68), Салах (Кьеза, 90+3), Диогу Жота (Нуньес, 68).

Предупреждения: Калабрия (22), Фофана (31), Мак Аллистер (53), Фонсека (60), Конате (80).

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