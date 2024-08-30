'Лежишь полудохлый': знаменитая украинская теннисистка рассказала, что пережила на Олимпиаде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина призналась, что была вынуждена сняться с Олимпийских игр 2024 года из-за внезапных проблем со здоровьем. 27-летняя уроженка Новой Каховки буквально за несколько часов до старта на турнире подхватила вирус и слегла с температурой, из-за чего не смогла выйти на корт.

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Об этом Калинина рассказала в интервью Tribuna.com, отвечая на критику в свой адрес со стороны болельщиков. По словам спортсменки, когда она вернулась из Парижа в Словакию, где тренируется, она сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию.

"В печати написали, насколько я понимаю, из-за чего было в мою сторону недоразумения, как же так. Потому что украинская пресса написала, что я чувствую себя плохо, что-то подобное. Дело в том, что когда температура 38,6, ты горишь, ты лежишь полудохлый, с меня льется, мне плохо. Единственное, я сразу попросила забрать меня из номера, потому что очень боялась, что могу заразить Даяну Ястремскую. Я уехала сразу. Потом, когда я вернулась, я пролежала весь день. Почти через полтора дня полетела назад. Я прилетела, сдала тест, он показал ковид. То есть вот так", – рассказала Ангелина.

Накануне Калинина разгромно проиграла Элине Свитолиной во втором круге Открытого чемпионата США по теннису – US Open-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, на US Open был сыгран самый длинный матч в истории турнира в мужской сетке, в котором россиянин Карен Хачанов проиграл, ведя в счете 4:0 в решающем сете.

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