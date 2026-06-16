Курьез ЧМ-2026: защитник Кабо-Верде попал в сборную через соцсеть и остановил Испанию

Защитник сборной Кабо-Верде Роберто Лопес поразил курьезной историей попадания в национальную команду для участия на чемпионате мира 2026 года. Он получил сообщение в профессиональной соцсети LinkedIn, которое сначала отклонил, так как принял его за обычный спам.

Ирландское происхождение и языковой барьер

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Лопес родился и вырос в Ирландии, где играл исключительно за местные клубы. Первое приглашение в сборную поступило на португальском языке. Игрок его не знал, поэтому просто не понял содержания письма и оставил его без ответа, информирует Reuters.

Только через девять месяцев футболисту написали снова – на этот раз уже на английском. Тогда Лопес воспользовался Google-переводчиком, чтобы разобраться с первым письмом, и наконец узнал об официальном интересе со стороны Кабо-Верде.

В федерации футбола объяснили такой шаг трудностями с коммуникацией. Связаться с игроком через его клуб привычными каналами не удалось. Из-за этого представители сборной решили написать защитнику напрямую в LinkedIn.

Дебют и сенсация против Испании на ЧМ-2026

В итоге защитник согласился играть за родину своего отца и впоследствии дебютировал в матче против Того. Эта история привела Кабо-Верде на чемпионат мира-2026. Встреча со сборной Испании закончилась сенсационной ничьей со счетом 0:0, а Роберто Лопес стал одним из главных героев поединка и настоящей звездой матча.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник сборной Испании Микель Оярсабаль стал автором уникального антирекорда в матче с Кабо-Верде.

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