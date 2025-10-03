Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отметился очередными агрессивными нападками на противников России. Ярый Z-патриот в патриотичном угаре обозвал уродами представителей Европы, а также назвал РФ слоном против которого пытаются воевать моськи.

Об этом Васильев заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина повторил традиционные кремлевские нарративы о политизации спорта, а также обвинил западных политиков в попытках развязать войну.

"У меня сегодня складывается впечатление, что весь мир борется с огромнейшей территорией России. Моськи, которые лают на слона. Это все равно что на ковер выйдет 50‑килограммовый боец и будет пытаться сражаться со 100‑килограммовым. Они не могут понять, что всего‑навсего необходимо спорт вывести из‑под политики. Давайте попробуем быть великими в спорте и не потакать идиотам, которые хотят развязать войну. Я обращаюсь ко всем народам всего земного шара: "Давайте подумаем о мире! Спорт должен быть вне политики". А кучка политиков‑уродов этому мешает. Они хотят воевать против России", – сказал Тихонов.

Ранее олимпийский чемпион Александр Легков набросился с оскорблениями на шведскую лыжницу Сван Линн, которая выступила против допуска россиян к Играм-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова закатила истерику из-за отстранения российских спортсменов от международных турниров, назвав ОИ неполноценными без РФ.

