'Кровью заплыл глаз': единственный украинский боксер, который выиграл медаль чемпионата мира, был готов на 'золото', но получил рассечение и плохо видел

Единственный медалист сборной Украины на чемпионате мира по боксу Даниил Жасан считает, что мог бы и выиграть турнир, но в полуфинале случилось рассечение, из-за которого два раунда пришлось боксировать с пленкой на глазах. Черниговец пытался осуществить камбэк, но проиграл англичанину Тигану Стотту (1:4) и стал обладателем "бронзы".

Видео дня

Жертвами Даниила на пути к награде стали представитель Германии Аммар Абдулджабар (4:1), которого он прошел в первом раунде, ирландец Брайан Ли Кеннеди (5:0) – в 1/8 финала, а потом и бывший россиянин Георгий Кушиташвили, который сейчас выступает за Грузию, не смог продержаться дольше одного раунда.

"Я на каждые соревнования еду с мыслями о "золоте". На каждые. У меня нет других мыслей. Мы готовились к этому чемпионату тяжелых полгода. Нас не было дома, мы всегда на сборах – или здесь, в Киеве, или в Узбекистане, Испании или Казахстане, где у нас тоже проходила подготовка. Мы готовились очень долго. Поэтому настроен был хорошо. Но случилось, как случилось. "Бронза" – тоже неплохо в нашем случае", – отметил Даниил.

"Лично я под каждого соперника не подстраиваюсь. Выхожу в ринг и уже в первом раунде начинаю видеть картинку боя. Потому что, например, ты знаешь соперника и подстраиваешься под один стиль, под его работу, а он что-то новое решил показать, как-то по другому начал боксировать. А ты уже не знаешь, что делать. Поэтому должны готовиться к любому сценарию. И уже с первого раунда этот сценарий "прощупывать", – считает Жасан.

Черниговец стал единственным украинцем, который добрался до полуфинала чемпионата мира. И хотя готов он был очень хорошо, из-за рассечения поединок с действующим чемпионом Европы среди молодежи англичанином Стоттом пошел не по его сценарию.

"В полуфинале было тяжело. Немного психологически давило, что я остался один среди украинцев. Как будто определенный груз ответственности лег на плечи. Но мы с ним справились. Вышли и боксировали неплохо", – отметил Даниил.

"Только в первом раунде я получил рассечение. И у меня немножко кровью заплыл глаз. Поэтому в первом раунде у меня была такая пленка на глазах. И только под конец второго начал нормально видеть. Третий раунд уже был разгромный в мою пользу. Не хватило еще одного раунда. Еще бы четвертый...", – с улыбкой отметил боксер.

"Но неплохо боксировали. С уважением к сопернику. Мы с ним встречались раньше во время спаррингов в Испании. Он с того момента очень вырос. Парень молодой. Я с уважением к нему отношусь и, в принципе, принимаю все, как есть. Могло бы быть по-другому. Мы верили, что можем завоевать "золото". Но сложилось так, как сложилось", – подытожил Жасан.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что непобедимый украинский боксер-чемпион отказался проводить бой и снялся с поединка. Названа причина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!