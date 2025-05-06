Когда и где смотреть ПСЖ – 'Арсенал': расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов

Лондонский "Арсенал" попытается совершить камбэк в противостоянии с французским ПСЖ во втором полуфинале Лиги чемпионов и выйти в решающий матч турнира. После минимального домашнего поражения подопечные тренера Микеля Артеты сыграют в среду, 7 мая, в Париже.

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Поединок принимает стадион "Парк де Пренс". Стартовый свисток арбитра Феликса Цвайера из Германии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут увидеть поединок благодаря трансляции на видеосервисе Megogo. Прямой эфир из столицы Франции состоится на канале "Megogo Футбол 1".

За час до начала поединка и после его окончания здесь пройдет традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Фаворитами игры считаются хозяева поля. Ставки на победу ПСЖ в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,10. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех лондонцев достигают уровня 3,30.

Соперники дважды встречались друг с другом в еврокубках на домашнем поле французской команды. Оба матча завершились вничью 1:1.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект Grok назвал пару финалистов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, который состоится 31 мая в Мюнхене.

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