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Когда и где смотреть ПСЖ – "Арсенал": расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Когда и где смотреть ПСЖ – 'Арсенал': расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов

Лондонский "Арсенал" попытается совершить камбэк в противостоянии с французским ПСЖ во втором полуфинале Лиги чемпионов и выйти в решающий матч турнира. После минимального домашнего поражения подопечные тренера Микеля Артеты сыграют в среду, 7 мая, в Париже.

Видео дня

Поединок принимает стадион "Парк де Пренс". Стартовый свисток арбитра Феликса Цвайера из Германии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Когда и где смотреть ПСЖ – "Арсенал": расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов

Украинские любители футбола смогут увидеть поединок благодаря трансляции на видеосервисе Megogo. Прямой эфир из столицы Франции состоится на канале "Megogo Футбол 1".

За час до начала поединка и после его окончания здесь пройдет традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
Когда и где смотреть ПСЖ – "Арсенал": расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов

Фаворитами игры считаются хозяева поля. Ставки на победу ПСЖ в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,10. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех лондонцев достигают уровня 3,30.

Соперники дважды встречались друг с другом в еврокубках на домашнем поле французской команды. Оба матча завершились вничью 1:1.

Когда и где смотреть ПСЖ – "Арсенал": расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект Grok назвал пару финалистов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, который состоится 31 мая в Мюнхене.

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