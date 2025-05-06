Искусственный интеллект назвал финалистов Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" и каталонская "Барселона" должны составить пару финалистов текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Решающий поединок турнира пройдет в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена" 31 мая и в нем, вероятно, сыграют представители Лиги 1 и Примеры.

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Соответствующий прогноз сделал искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter. По мнению машины, в полуфинале ПСЖ должен завершить начатое в Лондоне, когда он минимально победил "Арсенал" 1:0, а "Барса" – сломить сопротивление миланского "Интера".

"У ПСЖ самые высокие шансы выйти в финал, учитывая их победу в первом матче и оценки аналитиков. Их атакующий потенциал и стремление добыть первый трофей Лиги чемпионов добавляют мотивации. В паре "Интер" – "Барселона" сложнее предсказать результат, но "Барселона" выглядит несколько сильнее благодаря форме в Ла Лиге и индивидуальному мастерству игроков, таких как Роберт Левандовски и Ламин Ямаль. Однако "Интер" может использовать домашнее преимущество и опыт плей-офф", – отмечает Grok.

"Интер" и "Барселона" после 3:3 в Каталонии проведут ответную встреча 6 мая, а ПСЖ и "Арсенал" зарубятся на следующий день. Время начала обоих поединков – 22:00 по Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом полуфинале Лиги чемпионов с миланским "Интером" каталонская "Барселона" пропустили гол уже на 31-й секунде.

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