Клуб не существует – но до сих пор силен в еврокубках. Почему 'Днепр-1' растет в рейтинге УЕФА

Исчезновение клубов в Украине - традиционная тенденция последних лет. Но их рост в таблице коэффициентов УЕФА без игр - это уже нонсенс. Именно это происходит с "Днепром-1", который в августе 2025-го пошел на повышение на фоне других клубов Европы, активно участвующих в различных турнирах. На самом деле, этот парадокс имеет простое объяснение. Рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

На каком месте рейтинга сейчас находится "Днепр-1"?

Последняя официальная игра спортклубовцев 25 мая 2024-го года, в УПЛ против "Черноморца", завершилась победой. Тот сезон был для днепрян еще одним сильным выступлением, которое завершилось попаданием в плей-офф Лиги конференций. Но не суждено: в последний момент команда снялась с соревнований, а организаторы турнира не согласились заменить СК на "Рух". Так "Академия Пушкаша" получила 2 технические победы, бесплатные очки для рейтинга и продвижения по отбору. После этого "Днепр-1" снялся и с УПЛ.

На сегодня рейтинг УЕФА составили 415 команд из совершенно разных стран (в прошлом году было 427). От больших гегемонов Англии, Франции или Испании до средних футбольных участников - Украина, Латвия, Чехия, Австрия. Подвал образован преимущественно экзотическими государствами, которые присылают в Европу по 1-2 команды, да и те ненадолго. И вот представьте, что "Днепр-1" на середину августа 2025-го года на 146-м месте! Это выше, чем было в прошлом году.

Игр нет. Но "Днепр-1" становится выше в рейтинге клубов

За 3 года в еврокубках черно-желтые получили 10.5 баллов; лучшим был первый сезон, когда положили в копилку аж 8 очков. После всех перипетий днепровский клуб остановился на 150-м месте. Но уже на 146-м. Это невероятная история для УЕФА, где несуществующий участник повышает свои позиции. Как это возможно?

Рейтинг получает любой клуб из сотен европейских команд, даже если команда оказалась в еврокубках впервые в истории. Учитывается 5 последних выступлений: если это будет один раз за 5 лет, то именно это количество баллов будет плыть шлейфом. И этот рейтинг, так или иначе, будет сохраняться в течение 5 лет. Магическая цифра "5" здесь не просто так, потому что именно она влияет на то, что "Днепр-1" повышается.

Из розыгрыша 25/26 в подсчет больше не идет сезон 21/22. И это ощутимое влияние. Например, мы аж на 12 позиций обошли эстонскую "Флору", для которой уже не учитывают один из сильнейших ее сезонов именно 21/22. Тогда же получила аж 3 балла в рейтинг хорватская "Риека", которая провалилась в ЛЧ и ЛЕ - ей тоже очень не хватает этих зачетных пунктов, из-за чего "Днепр-1" прыгнул выше. В списке еще и "Серветт", против которого в плей-офф ЛК соревнуется наш "Шахтер", швейцарцы тоже не досчитались важных баллов, поэтому уступили место. Все эти команды с течением лет теряли определенные выгодные достижения, именно поэтому днепряне и поднимаются над теми командами, которые активно участвуют в соревнованиях. Показательно, что 10.5 очков "Днепр-1" будет иметь и в следующем сезоне, потому что команда начала выступать в Европе только с 2022-го. А чтобы тот этап перестали учитывать в рейтинге, надо подождать еще один сезон.

Где другие украинские команды?

На сезон 25/26 в рейтинге УЕФА есть 9 украинских команд и только "Шахтер" с "Динамо" продолжают ежегодно обновлять свой рейтинг играми. Выше всех расположен именно "Шахтер" - единственный клуб от Украины в первой сотне, у него 50-я позиция. "Динамо" находится на 115-й строчке. Третья у нас по престижности "Заря", рядом с которой расположились "Мальме", "Утрехт" и "Жальгирис". Учитывая участников еврокубков, "Полесье" сейчас 318-е, а "Александрия" 316-я в европейском рейтинге.

Для сравнения, прошлый сезон "Шахтер" закончил на 41-й строчке, "Динамо" - на 77-й позиции, "Полесье" - на 287-й, а "Кривбасс" - на 286-й. "Александрия" на тот момент уже 5 лет не участвовала в евротурнирах, поэтому из таблицы успела исчезнуть. К слову, "Ворскла" и "Заря" не смогли повторить за днепрянами, без участия в ЛЕ или ЛК они только падают. Вот как выглядит количество баллов по годам:

Думают ли клуб восстанавливать?

"Днепр-1" не существует уже больше года. Периодически он всплывает в медиа, но только как повод для скандалов или новых упоминаний, что восстановления не будет. На неделе клуб проиграл суд против "Шахтера" и теперь должен выплатить почти 480 тысяч долларов процентов за трансфер Пихаленка. Кассационный суд был последней возможностью не платить, но фемида постановила деньги отдать. А позже экс-коммерческий директор Фридман заявил, что уже год как не работает в структуре, поэтому не знает что там происходит. Следовательно, все разговоры о якобы возрождении "Днепра-1" лишь ничем не подкрепленные слухи.

Были сообщения и о перезапуске футбола с брендом "Днепр" под названием "ФК Днепр 1918". Журналисты писали, что этот клуб не связан ни с фанатским образованием семилетней давности, ни с СК, ни со старым "Днепром" в голубовато-белых цветах. Под "1918" пока зарегистрировано юрлицо - и на этом все. За последние 3 недели больше не было никакой информации.

Оригинального "Днепра" нет в этом рейтинге с 2020-го года, команда осталась в истории на 155-м месте еврорейтинга. Тогда это было выше, чем "АИК", "Трабзонспор", "Панатинаикос" и "Утрехт". Ждать не так долго - "Днепр-1" исчезнет из рейтинга в 2028-м году. С этого момента в городе Днепр окончательно исчезнет большой футбол.