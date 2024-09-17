Клуб Криштиану Роналду выгнал чемпиона Украины

Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср", где выступает Криштиану Роналду, объявил об увольнении Луиша Каштру. Португальский тренер возглавлял команду с июля 2023 года.

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В прошлом сезоне "Аль-Наср" под руководством 63-летнего Каштру финишировал вторым в чемпионате Саудовской Аравии и дошел до финала Кубка страны, где уступил "Аль-Хилалю" в серии пенальти.

В финале Суперкубка команда тоже проиграла "Аль-Хилалю" – 1:4. После 3 первых туров чемпионата-2024/25 "Аль-Наср" набрал 5 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице.

Каштру с 2019 по 2021 года возглавлял донецкий "Шахтер". За два года у руля "оранжево-черных" португалец выиграл украинскую Премьер-лигу в сезоне 2019/20 и дошел с командой до 1/8 и полуфинала Лиги Европы. Осенью 2020 года донецкий клуб занял третье место в группе Лиги чемпионов, в которой играл с "Реалом", "Интером" и "Боруссией" из Менхенгладбаха.

В мае 2021 года "Шахтер" отказался продолжать контракт с португальским наставником.

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