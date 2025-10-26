УкраїнськаУКР
Китайские фигуристы махали "ядерной межконтинентальной баллистической ракетой" после своего выступления. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,3 т.
Необычный инцидент произошел на этапе Гран-при Китая по фигурному катанию в Чунцине. Китайская пара Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин после проката радостно махала плюшевой копией межконтинентальной баллистической ракеты.

Танцоры на льду выступали под композицию Adios Nonino Астора Пьяццоллы и заняли лишь восьмое место, однако хорошее настроение им обеспечил неожиданный сувенир, который кто-то бросил с трибун. Игрушка оказалась стилизована под новейшую китайскую МБР "Дунфэн-61" (DF-61) — на корпусе было отчетливо видно обозначение модели.

"Дунфэн-61" — межконтинентальная баллистическая ракета второго поколения, созданная на базе DF-5 и предназначенная для доставки ядерных боеголовок на дальние расстояния. Ее с помпой представили 3 сентября на военном параде в Пекине. По данным открытых источников, дальность поражения DF-61 достигает 15 тысяч километров, что позволяет условно "дострелить" из Пекина до Вашингтона.

Похоже, разработка стала предметом национальной гордости: по Китаю уже распространяются сувенирные версии ракеты в виде мягких игрушек. Именно такую плюшевую "боеголовку" и размахивали фигуристы, ожидая оценки от судей.

По итогам турнира в танцах на льду победу одержали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (208,25 балла), второе место заняли их соотечественники Эмилия Зингас и Вадим Колесник (202,27), а тройку замкнули французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (196,60). Китайский дуэт Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин завершил соревнования на восьмой позиции с результатом 153,17.

