На финише футбольный 2024 год. Я возвращаюсь к событию, которое всегда в центре внимания поклонников самой популярной игры в мире.

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В конце октября в Париже состоялась церемония традиционного награждения лауреатов "Золотого мяча". Престижная награда, согласно референдуму еженедельника France Football, вручается лучшему футболисту уходящего года, выступающему в Европе. Список номинантов был опубликован в середине сентября.

Обладателем "Золотого мяча"-2024 был признан полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри. В составе своего клуба он выиграл АПЛ, а в составе национальной команды стал чемпионом Европы на континентальном первенстве, проходившем в Германии. А еще Родриго Эрнандес выиграл клубный чемпионат мира и Суперкубок Англии.

За всю историю "Золотого мяча" его обладателями были только пятеро игроков неатакующего плана – Родри стал шестым. На поле он многое умеет: играть персонально и держать зону, прессинговать, тормозить атаки соперника и организовывать атаки своей команды, самостоятельно их завершать. В прошлом сезоне на его счету 12 забитых мячей и 14 ассистов в 63 играх – как для опорника, это очень хороший результат.

Чартер из Мадрида не вылетел

К сожалению, на этот раз не все прошло гладко. Где-то дней за пять до церемонии СМИ "раструбили", что "Золотой мяч" получит игрок "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Но буквально за два дня до церемонии уже "тайно" стало известно, что обладателем индивидуального трофея станет не Вини, а Родриго Эрнандес.

Хотя в своей победе игрок "Реала" был уверен. Он заранее заказал чартер в Париж для 50 пассажиров для сотрудников "Реала", своих близких и знакомых, а еще ресторан для банкета. Но, как говорится, "не так сталося, як гадалося".

В "королевском" клубе решение France Football посчитали оскорбительным и позорным, заодно обвинив и УЕФА. Руководство клуба в лице президента Флорентино Переса решило проигнорировать церемонию награждения в театре Шатле. И это несмотря на то, что представители "Реала" были в других номинациях: Андрей Лунин претендовал на звание "Лучшего вратаря", Джуд Беллингэм – "Лучшего игрока", Карло Анчелотти – "Лучшего тренера".

Все трое на церемонии отсутствовали. Жаль, что не приехал в Париж с женой наш Андрей Лунин, занявший третье место в номинации на "Лучшего вратаря". Зато присутствовал другой наш соотечественник, Артем Довбик, с женой. Форвард вошел в список 30 претендентов на звание "Лучшего игрока". Забив за испанскую "Жирону" 24 мяча, он помог скромному клубу стать бронзовым призером Ла Лиги. Артему была вручена индивидуальная награда – Трофео Пичичи как лучшему бомбардиру чемпионата Испании. И перейдя в "Рому", Довбик также продолжает забивать.

Они были обладателями "Золотого мяча"

Украина гордится своими тремя обладателями "Золотого мяча": Олегом Блохиным (1975), Игорем Белановым (1986) и Андреем Шевченко (2004). Хочется надеяться на пополнение в этом списке.

Впервые с 2004 года в списке претендентов на "Золотой мяч" не оказалось мегазвезд – аргентинца Лионеля Месси, которому приз был вручен восемь раз, и португальца Криштиану Роналду, ставшего обладателем награды пять раз. По три "Золотых мяча" в коллекциях француза Мишеля Платини, голландцев Йохана Кройффа и Марко ван Бастена.

А вот три первых обладателя "Золотого мяча": 1956 год – Стэнли Мэтьюз ("Блекпул" Англия), 1957 год – Альфредо Ди Стефано ("Реал" Мадрид), 1958 год – Раймон Копа ("Реал" Мадрид). За годы проведения референдума France Football обладателями "Золотого мяча" 15 раз становились игроки каталонской "Барселоны", 12 – мадридского "Реала", 9 – туринского "Ювентуса".

Встречали аплодисментами

28 октября две с половиной тысячи зрителей парижского театра "Шатле" аплодисментами встречали выход на сцену лауреатов наград France Football. Вот они:

"Золотой мяч" среди мужчин – Родри ("Манчестер Сити", сборная Испании)

"Золотой мяч" среди женщин – Айтана Бонмати ("Барселона", сборная Испании)

Лучший молодой игрок – Ламин Ямаль ("Барселона", сборная Испании)

Лучший бомбардир – Гарри Кейн ("Бавария", сборная Англии), Килиан Мбаппе (ПСЖ/"Реал", сборная Франции) – по 58 забитых мячей за клубы и сборные

Лучший вратарь – Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", сборная Аргентины)

Лучший клуб года среди мужчин – "Реал" Мадрид (Испания)

Лучший клуб года среди женщин – "Барселона" (Испания)

Лучший тренер среди мужчин – Карло Анчелотти ("Реал" Мадрид, Испания)

Лучший тренер среди женщин – Эмма Хейз ("Челси", сборная США)