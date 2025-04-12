Опередила все страны! Украина выиграла чемпионат Европы по борьбе

Женская сборная Украины по вольной борьбе одержала убедительную победу в общекомандном зачёте на чемпионате Европы 2025 года, который проходит в городе Братиславе (Словакия) с 7 по 14 апреля.

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Украинские спортсменки завоевали восемь медалей: четыре золотые и четыре бронзовые. Благодаря этим результатам сборная набрала 180 очков, опередив ближайших соперников — Турцию (158 очка) и Румынию (79очко).

Золотые медали взяли Оксана Ливач (в.к. 50 кг), Ирина Бондар (в.к. 62 кг), Алла Белинская (в.к. 72 кг) и Анастасия Алпеева (в.к. 76 кг). Бронзовые награды в активе Александры Хоменец (в.к. 55 кг), Соломии Винник (в.к. 57 кг), Алины Филипович (в.к. 59 кг) и Ирины Коляденко (в.к. 65 кг).

Эта победа стала второй подряд и восьмой в истории для украинской женской сборной на чемпионатах Европы по вольной борьбе.

В соревнованиях приняли участие спортсменки из более чем 20 стран Европы, что подчеркивало высокий уровень конкуренции и значимость достижения украинской команды.​

Как сообщал OBOZ.UA, на Олимпиаде в Париже украинская борчиха Ирина Коляденко завоевала "серебро" в весовой категории до 62 килограмм. Наша трехкратная чемпионка Европы в финале уступила №2 мирового рейтинга Сакуре Мотоки из Японии 1:12.

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