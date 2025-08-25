Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев набросился с оскорблениями на экс-футболиста сакнт-петербургского "Зенита" Клаудиньо, который назвал войну в Украине главной причиной ухода из российской команды. Представитель РФ возмутился тому, что бразилец начал негативно высказываться об агрессии в отношении нашей страны.

Об этом Васильев заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-фанат в патриотичном угаре назвал Клаудиньо "мелким ничтожным человеком", который наплевал на страну, где ему платили огромные деньги.

"Клаудиньо – это очередной Иуда, которых, видимо, будет еще немало. Но конец у них у всех один, закончит он печально. Клаудиньо получил в России все – деньги, любовь болельщиков, комфорт. И вот такой монетой нам отплатил сейчас. Он мелкий ничтожный человек. Клаудиньо и ростом мелкий, и душой. После его заявления не хочется больше вспоминать о нем", – сказал Васильев.

Отметим, что всего в составе "Зенита" Клаудиньо сыграл 124 матча, в которых забил 21 гол за четыре года. Он был куплен россиянами за 12 миллионов евро после того, как в 2021 году выиграл Олимпийские игры. 24 февраля 2023 года диктатор Владимир Путин присвоил бразильцу гражданство РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в патриотичном угаре потребовал выгнать из чемпионата России всех легионеров.

