Исторический день для Украины на Паралимпиаде-2024. Итоги 5 сентября

Паралимпийская сборная Украины в четверг, 5 сентября, завоевала две золотых, две серебряных и пять бронзовых наград Паралимпиады-2024. Это позволило нашей команде по итогам 8-го соревновательного дня закрепиться на 7-м месте в общемедальном зачете. В копилке нашей команды 61 медаль (13 + 18 + 21).

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Исторический успех Украина оформила в голболе (игра 3х3, где полностью слепые атлеты пытаются в ворота соперника забросить мяч, в который встроены колокольчики).

Наша команда впервые выиграла медаль в этом виде спорта. В финале украинцы лишь в овертайме уступили Японии (4:3).

Еще одну историческую награду принес Украине Андрей Баль в гендбайке – разновидности велоспорта, в котором спортсмены соревнуются сидя и управляют руками. 38-летний уроженец Львовщины стал третьим.

Первое "золото" Параигр-2024 в дзюдо для Украины завоевала Наталья Николайчук. В весовой категории до 48 кг в категории J1 (нарушения зрения) 37-летняя атлетка с Ривненщины добыла первую за 8 лет золотую медаль в этом виде спорта на уровне Паралимпийских игр.

Еще одну золотую награду в копилку "сине-желтых" принесла легкоатлетка Мария Помазан. 35-летняя запорожанка в классе F35 (спортсмены с умеренным поражением ног и слабыми нарушениями движений или координации туловища и рук) толкнула ядро на 12.75 метра.

Также в активе Украины "бронза" в микст эстафете в плавании 4х50 м комплексным стилем (20 очков). Финальный заплыв украинцы закончили с европейским рекордом (2:31.53 минуты).

Очередную медаль завоевала легкоатлетка Оксана Ботурчук. В финале 100-метровки она вместе с гайдом Никитой Барабановым финишировала вторыми с результатом 12.17 секунд.

Пловец Даниил Чуфаров стал бронзовым призером на дистанции 100 метров брассом (класс SB11), а дзюдоист Давид Хорава триумфовал в "бронзовой" схватке в весе 60 кг в классе J2 (частично зрячие).

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины в среду, 4 сентября, завоевала четыре золотых награды Паралимпиады-2024.

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