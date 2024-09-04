Два мировых рекорда и четыре 'золота'. Триумф Украины на Паралимпиаде-2024. Итоги 4 сентября

Сборная Украины в среду, 4 сентября, завоевала четыре золотых награды Паралимпиады-2024. Это позволило нашей команде закрепиться на 7-м месте в общемедальном зачете. В копилке нашей команды 52 медали (🥇13 + 🥈18 + 🥉21).

Видео дня

Андрей Трусов победил в 50 метров свободным стилем в классе S7 (пловцы с физическими нарушениями). 25-летний уроженец Краматорского района преодолел дистанцию за 26,38 секунды, обновив свой же мировой рекорд.

Сборная Украины в составе Мариной Пиддубной, Алексея Вирченко, Анны Стеценко и Ярослава Денисенко выиграла смешанную эстафету 4 по 100 метров вольным стилем. На последнем этапе Денисенко опередил представительницу Бразилии и принес команде "золото".

"Желто-синим" не хватило 2 секунд, чтобы повторить мировой рекорд (3:51,85), который они и установили в Лондоне в 2019 году.

Украина завоевала двойной подиум в плавании на 100-метровке вольным стилем в классе S12 (пловцы с нарушениями зрения). Денисенко стал паралимпийским чемпионом, а Веракса – серебряным призером.

Четвертую золотую награду принесла нашей стране легкоатлетка Анастасия Москаленко, победив в финале толкания ядра, установив новый мировой рекорд – 8 метров.

Кроме того "серебро" на 100-метровке вольным стилем (класс S12) выиграла Анна Стеценко, завоевав для себя третью награду Паралимпийских игр-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне сборная Украины завоевала четыре золотых награды Паралимпиады-2024, установив мировой рекорд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!