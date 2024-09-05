Украинская легкоатлетка с рекордом выиграла второе подряд 'золото' Паралимпиады

Украинская легкоатлетка Мария Помазан принесла нашей стране очередную золотую медаль Паралимпийских игр 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. 35-летняя представительница Запорожья стала первой в секторе для толкания ядра среди спортсменов с поражением ног и слабыми движениями туловища или рук.

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Наша соотечественница подтвердила чемпионство, которое она добыла в Токио-2020. Помазан толкнула снаряд на 12 метров 75 сантиметров, что стало для нее лучшим результатом нынешнего сезона. При этом Мария оставила далеко позади обладательницу мирового рекорда в этой дисциплине китаянку Джан Ванг.

"Эмоциональные впечатления – тяжелые. Наверное, эта медаль была для меня самой тяжелой, поскольку эмоции, которые мы пережили в Украине и которые переживает наш народ – это страшно. Очень рада, хочу посвятить эту медаль нашим защитникам. Если бы не они – меня бы здесь не было. Посвятить ее спасателям, волонтерам, врачам, которые нас тоже спасают. Эта медаль для Украины", – прокомментировала награду Помазан для "Суспильного Спорт".

Мария выиграла для Украины уже 14-ю золотую награду, что позволило нашей сборной закрепиться на седьмом месте в медальном зачете Паралимпиады-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне сборная Украины завоевала сразу четыре золотые медали, а наши спортсмены установили два мировых рекорда.

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