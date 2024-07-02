Испанский гранд отказался платить 40 млн евро за игрока сборной Украины после провала на Евро-2024

Форвард сборной Украины Артем Довбик больше не является главной трансферной целью мадридского "Атлетико" в нынешнее трансферное окно. "Матрасники" отказались платить за игрока, который неудачно выступил на чемпионате Европы, 40 миллионов евро отступных "Жироне".

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Об этом информирует портал Gol Digital. По данным издания, "Атлетико" пока вышел из гонки за украинца, так как каталонский клуб не стал снижать цену на форварда, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром испанского первенства, забив 24 мяча в своем первом же сезоне Ла Лиге.

В то же время в числе претендентов на Довбика значатся итальянский "Наполи" и лондонский "Арсенал". "Атлетико" сейчас рассматривает альтернативы нашему соотечественнику. Кроме того, "матрасники" надеются, что "Жирона" все же снизит финансовые требования.

Отметим, что на Евро-2024 Довбик не забил ни одного гола на Евро-2024, нанес шесть ударов и отметился одной желтой карточкой. Наша команда вылетела с турнира уже по итогам группового этапа.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитические порталы назвали лучшего и худшего футболистов сборной Украины на чемпионате Европы 2024 года.

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