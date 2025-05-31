Многие журналисты взятые ими интервью сохраняют в своих диктофонах и блокнотах. Я, спортивный журналист с большим стажем, - не исключение. Более сотни интервью были взяты мной в разные годы у известных тренеров Валерия Лобановского, Игоря Турчина, Анатолия Богданова, Зураба Хромаева, баскетболиста Александра Сальникова, хоккеиста Юрия Шундрова, гандболистки Галины Захаровой, ватерполиста Алексея Баркалова, гимнастки Стеллы Захаровой, футболистов Олега Блохина, Владимира Мунтяна, Виталия Хмельницкого, Евгения Рудакова и многих других. Все они у меня сохранились.

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Недавно два вечера подряд просматривал свой архив. Так уж получилось, наибольшее количество интервью я взял у своего большого друга, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера Украины, пятикратного чемпиона СССР, семикратного обладателя Кубка страны, обладателя Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года, бронзового призера Олимпийских игр-1976, знаменитого футболиста Леонида Буряка.

Решил вот эти вопросы из интервью разных годов, на которые он всегда откровенно отвечал, представить и вашему вниманию. И начну с этого.

- Леонид, на твоём письменном столе я увидел книгу "В мире мудрых мыслей". Знаю, в ней много изречений, много полезных жизненных советов. Какие твои любимые?

- Книгу мне подарила моя супруга Жаннуля. Полезные советы? Их не один. Из любимых выделю такие. 1) Делай великое, не обещая великого (Пифагор); 2. Счастье дается тому, кто много трудится (Леонардо да Винчи); 3. Самый счастливый человек тот, кто дает счастье наибольшему числу людей (Дидро). Могу продолжить.

- У Буряка много друзей, и не только в футбольном мире. Доверчив ли ты, откровенен с ними?

- У меня много друзей. К сожалению, за последнее время некоторые из них покинули этот мир. Я помню о них и всегда буду помнить. О друзьях надо помнить не только когда они рядом, но и в их отсутствие. Истинный друг познается в несчастье. Стараюсь со своими друзьями всегда быть откровенным.

- Проявляешь ли публично антипатию к кому-либо?

- Стараюсь всегда быть сдержанным, толерантным. Хотя иногда так хочется сказать в глаза собеседнику все, что о нем думаешь...

- Что больше всего ценишь в людях? Что в людях не нравится?

- Очень ценю честность и порядочность. Ненавижу ложь и предательство.

- Ты сдержанный, но не робкий, в меру веселый, общительный, вежливый со всеми. Приятно делать людям добро?

- Считаю, что как человек поступает, таков он и есть. Стараюсь по мере своих возможностей делать людям добро, ведь от человека, когда он покидает этот мир, остаются только одни его дела.

- Леонид, знаю, у тебя много хороших замыслов, планов, проектов, но складывается впечатление, не все удается воплотить жизнь...

- К сожалению, так и есть, но не всегда все зависит от меня. Как говорится, это жизнь.

- Буряк любит праздничную атмосферу?

- А кто ее не любит... Иногда надо самому постараться создать, особенно для близких тебе людей.

- Вот уже почти 50 лет ты шагаешь по жизни вместе со своей очаровательной супругой Жаннулей, как ты, любя, ее величаешь...

- Говорят, это любовь с первого взгляда. Когда Жаннулю я увидел впервые - стройную, улыбчивую, с зелено-серыми глазами - то сразу мелькнула мысль, что это и есть девушка моей мечты. Начали встречаться, хорошо узнали друг друга. Вместе оказались в Монреале на Олимпиаде-1976: я в составе футбольной сборной страны, она - в составе команды по художественной гимнастике.

Помню, в день открытия Игр-1976, набравшись решительности, сделал Жанне предложение. Получил согласие. День бракосочетания определили уже по возвращению в Киев. Решили, я отыграю в Киеве заключительный матч сезона с московским "Спартаком" - и на следующий день сыграем свадьбу. Но не так сталося, як гадалося. За день до матча со "Спартаком" я на тренировке получил травму. Валерий Васильевич настоял на том, что я должен выйти на матч в стартовом составе. Вышел, забил мяч метров с 35-ти, мы победили - 3:1.

- Знаю, травма дала себе знать - над твоей ногой пришлось поколдовать динамовским врачам. На завтра тебя и Жанну ожидал ЗАГС...

- В ЗАГС я добрался, прилично хромая. Но несмотря на все проблемы, то, чего все так долго ждали, свершилось - Леонид Буряк и Жанна Васюра стали мужем и женой. Шумно и весело отмечали это событие на динамовской базе в Конча-Заспе.

- Как-то на день рождения Жанны ты преподнес ей подарок, о котором она даже и не мечтала.

- Это красивый просторный загородный дом. На его строительство ушел не один месяц. Жаннуля об этом не знала. Это был сюрприз. В него из центра Киева переехала наша дружная семья. Уже много лет в доме этом царит взаимопонимание, согласие, счастье.

Дети стали взрослыми. Андрей и Оксана подарили нам пять внуков.

Оксану, выпускницу Киевского хореографического училища, в свое время пригласили в Штутгартский балет, где она с успехом работала. Осталась в Германии, работает хореографом, воспитывает двоих сыновей и двоих дочерей. И Андрей работает за рубежом. Его уже взрослый сын Антон мечтает стать вирусологом. Часто видимся с сыном и дочкой, внуками. Семья у нас очень дружная. За продолжение рода не волнуюсь. А Жаннуля – настоящая хранительница нашего семейного очага.

Друзья, возможно вы обратили внимание на то, что среди этих вопросов, которые в разные годы я задавал знаменитому Леониду Буряку, ни одного не было на футбольную тему. Но они были в других интервью, и довольно много. Ответы на них как-то в следующий раз.

Любите футбол, играйте в футбол, поддерживайте любимые команды с трибун стадионов, и пусть они всегда побеждают.