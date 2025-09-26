Их всего 6 на всю планету. Какие футболисты всю жизнь играли в Лиге чемпионов, но так и не взяли ее

Представьте себе: всю жизнь играть на самом высоком уровне футбола - и не выиграть главный клубный трофей? Сегодняшние наши 6 героев знают о таком на собственном опыте, у них более 100 матчей. OBOZ.UA собрал список из футболистов, которые постоянно были или сейчас ходят вблизи главного трофея Европы, но максимум видели его на фотографиях финальных матчей.

Фернандиньо (103)

Тот случай, когда карьера за английского гранда дала меньше, чем украинский футбол. Единственный свой международный клубный трофей Ферни взял за "Шахтер", выиграв в 2009-м Кубок УЕФА. Далее был переход в "Манчестер Сити" и феноменальная кампания с будущим доминатором АПЛ. Именно при восьмилетней каденции Фернандиньо горожане из середняка превратились в многократного чемпиона Англии. Однако в ЛЧ все не складывалось: кампании одна за другой, немало игр против "Шахтера" на этапе групп - и трофей не шел. Первый в истории клуба финал Лиги чемпионов в 2021-м стал 350-м выходом Фернандиньо в футболке "Сити" - ту игру против "Челси" он начал со скамейки запасных, но команда проиграла. Отдав 103 матча Лиге чемпионов (треть из них горнякам), бразилец смог лишь раз попасть в финал элитного турнира. И все для того, чтобы покинуть "МанСити" летом 2022, а через год горожане выиграют свою первую в истории ЛЧ.

Коке (103)

Воспитанник академии мадридского "Атлетико" начинает очередной сезон в битве за ушастого. По этому поводу у Коке был конфликт с Винисиусом, когда бразилец хвастался, что имеет больше элитных трофеев, чем испанец. Коке собрал свои 103 матча ЛЧ за матрасников и, кажется, карьеру тоже завершит в "Атлетико". У него будет фантастическое достижение - сотни матчей за один клуб, что в Европе покорялось немногим. А если вспомнить, сколько футболистов провели всю профессиональную жизнь с первого до последнего матча в одной структуре, так таких уже единицы. Но удастся ли к такому достижению наконец-то добавить кубок Лиги чемпионов? Новый розыгрыш начат, пока неудачно.

Сеск Фабрегас (104)

Сеск завершил карьеру не так давно и сейчас является тренером "Комо". Так уж сложилось, что один из лучших полузащитников современной эпохи провел аж 104 матча в Лиге чемпионов, и попал в печальный список без побед в турнире. Его наивысшим достижением остается финал ЛЧ-2006, тогда "Арсенал" проиграл 2:1 "Барселоне" и зафиксировал за собой статус вечно второго. Что иронично, Фабрегас вернулся к каталонцам в 2011-м, когда те только-только взяли ушанку, но сам футболист кубок мог видеть только в клубном музее. В 2014-м испанец уехал из Барселоны, а блаугранас... подняли трофей. Всю его карьеру желанный кубок был рядом и в последний момент все равно ускользал. В достижениях есть Мундиаль, но вот топовая клубная вершина не покорилась.

Антуан Гризманн (106)

Еще один игрок в нашем списке, который может стать рекордсменом, тоже играет в "Атлетико". Репутацию Гризманна не смог омрачить даже кратковременным турне в "Барселону". Антуан так же бывал в финале ЛЧ-2016 и хорошо помнит не забитый пенальти во втором тайме, который мог подарить команде первую в ее истории победу. Нападающий остается в составе "Атлетико" и в этом году имеет возможность добавить еще минимум 7 игр в свой список, но последние игры подопечных Симеоне невыразительны. Будет ли еще шанс на кубок?

Как на этом фоне не вспомнить Гарри Кейна, который, кажется, существует в футболе столько, сколько мы его смотрим. Только прошлой весной он выиграл свой первый трофей вообще! 32-летний англичанин к сотне матчей в Лиге чемпионов будет идти еще долго: только 58 выступлений, все из-за тяготения "Тоттенхэма" к ЛЕ. Теперь, с "Баварией" и постоянным участием в ЛЧ дело пойдет иначе (и голов назабивает), еще минимум 7 игр можем добавить только этой осенью. Но для этого надо провести ещё 3-4 мощных евросезона.

Джанлуиджи Буффон (124)

Абсолютная легенда, которая попала в зависимость от "Ювентуса". 113 матчей в стане туринцев, миллион попыток - и все без титула. Но знали ли вы, что путь Буффона в ЛЧ начался еще во времена "Пармы"? В далеком 1997-ом и клуб, и вратарь дебютировали на самом высоком уровне. Тогда он в группе отстоял на ноль по матчу против "Галатасарая", "Спарты" и дортмундской "Боруссии", после чего попал на радары Старой Сеньоры. Еще был разовый выезд в "ПСЖ" и тоже без титула. Джиджи вновь и вновь оставался в футболе (здесь еще были нужны стабильные евровыступления "Ювентуса"), но вновь и вновь не достигал цели. Провести 124 игры в элите, трижды выйти в финал и не выиграть его - это, пожалуй, самое печальное достижение для легенды мирового футбола.

Златан Ибрагимович (124)

Рекламное лицо новой Лиги чемпионов... тоже никогда не выигрывал этот турнир! Перечень клубов за всю карьеру выдающийся: "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Милан", "ПСЖ" и даже "Манчестер Юнайтед". Суммарно аж 124 выступления - и ни с одним из этих клубов Ибрагимович не смог выиграть элитный европейский турнир. Больше всего попыток было с парижанами, но 35 матчей и 4 попытки даже полуфиналом не очерчены. Его акробатические, силовые и индивидуальные способности стали личной фишкой, а с еврокубками не помогли. Полка трофеев у шведа большая, вот только из международных кубков там по одному Лига Европы, Суперкубок УЕФА и Клубный ЧМ. Упоминание о ЛЧ Ибри оставил Матерацци: в 2010-м Златан в прыжке кунг-фу отправил итальянца в больницу, а тот высмеял его, прислав фото с ушастиком лишь через год после того, как футболист ушел из "Милана".