Игрок сборной Украины установил исторический рекорд результативности в матче пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу. Видео
Баскетболист сборной Украины Александр Ковляр установил бомбардирский рекорд в истории национальной команды, забив 33 очка в матче пре-квалификации к чемпионату мира-2027 со Словакией. Впечатляющий показатель разыгрывающего помог "сине-желтым" одержать выездную победу 98:86, выиграть группу и выйти в следующий этап соревнований.
Об этом информирует официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ). Ковляр, который представляет черногорскую "Будучность", улучшил предыдущее достижение на четыре пункта.
До этого рекордным показателем результативности в одном матче в сборной Украины были 29 очков Артема Пустового против Литвы на Евробаскете-2017 и Алексея Печерова против Эстонии в 2009 году в квалификации к Евробаскету-2009.
Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по баскетболу узнала своих соперников в первом отборочном раунде к квалификации к чемпионату мира-2027.
