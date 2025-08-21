Игрок сборной Украины установил исторический рекорд результативности в матче пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу. Видео

Баскетболист сборной Украины Александр Ковляр установил бомбардирский рекорд в истории национальной команды, забив 33 очка в матче пре-квалификации к чемпионату мира-2027 со Словакией. Впечатляющий показатель разыгрывающего помог "сине-желтым" одержать выездную победу 98:86, выиграть группу и выйти в следующий этап соревнований.

Об этом информирует официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ). Ковляр, который представляет черногорскую "Будучность", улучшил предыдущее достижение на четыре пункта.

До этого рекордным показателем результативности в одном матче в сборной Украины были 29 очков Артема Пустового против Литвы на Евробаскете-2017 и Алексея Печерова против Эстонии в 2009 году в квалификации к Евробаскету-2009.

Наибольшее количество набранных очков в одном матче за национальную сборную: 33 – Александр Ковляр – 20 августа 2025 против Словакии (98:86) 29 – Артем Пустовой – 5 сентября 2017 против Литвы (62:94) 29 – Алексей Печеров – 17 августа 2009 против Эстонии (75:72) 28 – Алексей Печеров – 14 августа 2009 против Венгрии (77:69) 28 – Артур Дроздов – 23 ноября 2002 против Нидерландов (88:62) 28 – Александр Окунский – 1 сентября 2001 против Франции (89:86) 27 – Артур Дроздов – 10 сентября 2008 против Бельгии (61:72) 26 – Артур Дроздов – 28 августа 2004 против Франции (87:95) 26 – Артур Дроздов – 20 ноября 2002 против Швейцарии (93:69)

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по баскетболу узнала своих соперников в первом отборочном раунде к квалификации к чемпионату мира-2027.

