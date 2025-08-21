УкраїнськаУКР
русскийРУС

Игрок сборной Украины установил исторический рекорд результативности в матче пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу. Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
780
Игрок сборной Украины установил исторический рекорд результативности в матче пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу. Видео

Баскетболист сборной Украины Александр Ковляр установил бомбардирский рекорд в истории национальной команды, забив 33 очка в матче пре-квалификации к чемпионату мира-2027 со Словакией. Впечатляющий показатель разыгрывающего помог "сине-желтым" одержать выездную победу 98:86, выиграть группу и выйти в следующий этап соревнований.

Видео дня

Об этом информирует официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ). Ковляр, который представляет черногорскую "Будучность", улучшил предыдущее достижение на четыре пункта.

Игрок сборной Украины установил исторический рекорд результативности в матче пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу. Видео
Игрок сборной Украины установил исторический рекорд результативности в матче пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу. Видео

До этого рекордным показателем результативности в одном матче в сборной Украины были 29 очков Артема Пустового против Литвы на Евробаскете-2017 и Алексея Печерова против Эстонии в 2009 году в квалификации к Евробаскету-2009.

Наибольшее количество набранных очков в одном матче за национальную сборную:

33 – Александр Ковляр – 20 августа 2025 против Словакии (98:86)

29 – Артем Пустовой – 5 сентября 2017 против Литвы (62:94)

29 – Алексей Печеров – 17 августа 2009 против Эстонии (75:72)

28 – Алексей Печеров – 14 августа 2009 против Венгрии (77:69)

28 – Артур Дроздов – 23 ноября 2002 против Нидерландов (88:62)

28 – Александр Окунский – 1 сентября 2001 против Франции (89:86)

27 – Артур Дроздов – 10 сентября 2008 против Бельгии (61:72)

26 – Артур Дроздов – 28 августа 2004 против Франции (87:95)

26 – Артур Дроздов – 20 ноября 2002 против Швейцарии (93:69)
Игрок сборной Украины установил исторический рекорд результативности в матче пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по баскетболу узнала своих соперников в первом отборочном раунде к квалификации к чемпионату мира-2027.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!