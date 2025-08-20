Сборная Украины по баскетболу узнала соперников в европейской квалификации к ЧМ-2027
Национальная мужская сборная Украины по баскетболу выиграла группу пре-квалификации на чемпионат мира и вышла в основной раунд отбора, который будет в свою очередь состоять из двух этапов.
В первом раунде европейской квалификации к ЧМ-2027 наша сборная сыграет в группе А с Испанией, Грузией и Данией, которая в пре-квалификации заняла второе место в группе D с Хорватией и Норвегией (выиграли оба матча у Норвегии и проиграли оба раза хорватам).
Первый раунд европейской квалификации к ЧМ-2027 пройдет с 27 ноября 2025 года по 5 июля 2026 года (по два матча в каждом из трех запланированных международных окон). В следующий раунд выйдут три лучшие команды из четырех в группе.
Календарь матчей сборной Украины:
27 ноября 2025 года: Грузия — Украина
30 ноября 2025 года: Украина — Дания
27 февраля 2026 года: Украина — Испания
2 марта 2026 года: Испания — Украина
2 июля 2026 года: Украина — Грузия
5 июля 2026 года: Дания — Украина