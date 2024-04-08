Игрок 'Манчестер Юнайтед' забил феноменальный гол с центра поля в дерби с 'Ливерпулем'. Видео

Полузащитник сборной Португалии Бруно Фернандеш стал одним из героев классического противостояния английского футбола между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем". Игрок "красных дьяволов" сравнял счет в матче 32-го тура Премьер-лиги феноменальным ударом почти с центра поля.

Встреча проходила накануне на стадионе "Олд Траффорд", на котором хозяева поля просто провалили первый тайм. "Ливерпуль" смел открыть счет на 23-й минуте, а футболисты "Юнайтед" до перерыва не смогли нанести ни одного удара по воротам соперника.

Начало второй половины выдалось обескураживающим для гостей. В одном из моментов защитник Джарелл Куанса сделал неаккуратную передачу поперек поля на своего партнера. Этой ошибкой и воспользовался Фернандеш.

Португальский легионер "Юнайтед" увидел, что вратарь гостей вышел далеко из ворот в расчете подыграть своим защитниками. Бруну за доли секунд оценил ситуацию и в одно касание, перехватывая мяч, отправил его точно в угол с 50 метров.

Интересно, что после этого гола хозяева вышли вперед после отличного удара Кобби Мейну. Развязка же наступила на 83-й минуте, когда "Юнайтед" нарушили правила в своей штрафной, а пенальти реализовал Мохамед Салах – 2:2.

"Ливерпуль" благодаря набранному очку сравнялся с лондонским "Арсеналом" в турнирной таблице, но уступает ему первую строчку по разнице мячей.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Анатолий Трубин пропустил гол уже на 49-й секунде главного дерби чемпионата Португалии между "Бенфикой" и "Порту".

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