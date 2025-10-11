Играют только три футболиста? Почему победа Украины над Исландией не принесла удовольствия. Обзор игры

Вчера сборная Украины одержала свою первую победу на отборе к футбольному Чемпионату мира 2026. Нам удалось переиграть 3:5 команду Исландии, хотя это и не было легко - игра не по счету от слова совсем. OBOZ.UA рассказывает об одном из самых результативных матчей в истории сборной и как проявилась идея Малиновского с его долгожданным возвращением в желто-синих.

Стартовые составы

Исландия: Олафссон, Палссон, Ингасон, Гретарссон, Элертссон, Гудмундссон, Йоганессон, Гаральдссон, Магнуссон, Гудйонсен, Торстейнссон

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Гуцуляк, Малиновский, Калюжный, Шапаренко, Судаков, Ванат

Первый тайм. Малиновского ждали - и он пришел решать

На поле выходили две довольно равные статистически сборные. При этом, Исландия начала высоким прессингом, в 5 нападающих, растянутых по всем нашим защитникам. Такая феноменальная смелость позволила Йоханнессону пробить слета уже на 5 минуте. Украина была вынуждена много двигаться, чтобы закрыть все более растущее владение и не позволять так легко проходить к владениям Трубина. Так же компактно викинги защищались, блокируя второй этаж своими высоченными защитниками.

А вот низом у соперников не получилось закрыться - и это классный гол имени возвращения. Миколенко подхватил мяч в центре на своем фланге и побежал вперед. Ингасон сначала держал зону, но затем начал двигаться от нашего латераля, чем открыл для него место. Виталий прострелил в центр и немного назад, где Малиновского потеряли центровые. Удар в касание - и такой нужный гол. 0:1.

Плохой приметой было то, что желто-синие забили первые, исторически для нас это злая шутка. Исландия не сделала ничего акцентированного за первые 45 минут, но съедала наших защитников прессингом. Отдельные моменты - ситуативные и интенсивные, как-то прорыв Гудмундссона по левому флангу и удар в перекладину. Опорная зона, куда при начальном розыгрыше отходил Шапаренко, хромала, потому что из-за давления у него забирали мяч и начиналась новая хаотичная атака на наши ворота. Не было видно и Ваната, он просто существовал в центре поля. Проблема в том, что на него и не выводили мяч. Работали преимущественно вингеры, чаще - в зоне Судакова. Тот еще и собирал фолы один за другим, оставаясь главной целью для викингов, когда мы на мяче. Пока не травмировался и не пришлось его менять на Волошина. Это решение позже станет судьбоносным.

А пока, с ростом владения, исландцы все акцентированнее подходили к нашим воротам. Их уверенность крепла, Торстейнссон и Гудйонсен могли пасовать в касание и постоянно чувствовали - передача дальше будет свободной. Именно так и пришел гол в наши ворота, когда Эллертссон пробежал Коноплю по левому флангу и получил множество пространства для продвижения дальше, будто копия ситуации Миколенко несколько минут назад. Но вместо простреливания, защитник хозяев увидел свободное пространство и пробил. Этот гол 100% ответственность Трубина, голкипер потерял ворота в простой ситуации. 1:1.

Оказалось, что Украина снова не знала, что и зачем делает. Поэтому наш второй гол и выглядит абсолютно внезапным. Исландия на 45 минуте защищалась в 6 футболистов и как будто все контролировала. Но на простреле защитники пытались выбить мяч один за другим и не попали. Так же и Ванат не смог нормально пробить, но помог джокер Волошин, который сориентировался в этом хаосе. Гол снова с включением Миколенко - 1:2. И тем более желанным был гол Малиновского из-за пределов штрафной, это та красота, которую мы так долго ждали. Его второй раз не закрыли - Руслан во второй раз использовал возможность. 1:3, стало немного легче.

Второй тайм. Пожарные пожары и вопросы к (почти) всем

Зона левого исландского защитника оказалась самым слабым звеном, Украина трижды туда ударила и добилась трех голов. Но несмотря на провал, тренерский штаб хозяев не реагировал на положение - Исландия продолжила стратегию первого тайма с абсолютным прессингом и вертикальностью. Только скорости стали выше, а мяч не застревал в центре поля дольше, чем на 10 секунд.

Вингеры Исландии сами ломали все свои достижения: они слишком надеялись на борьбу на втором этаже, поэтому очень часто подавали в штрафную. Эти подачи завершались ничем, потому что были слишком сильны и выходили за пределы поля гораздо выше головы футболистов. Но позже викинги доказали, что умеют забивать головой на любой высоте от газона. В одно касание капитан хозяев выдал подачу в центр штрафной, где Гудмундссон сгруппировался и с нескольких метров переправил мяч в наши ворота. 2:3.

Уменьшение преимущества требовало его защищать. Украина выжидала, выходила только на уверенную борьбу и старалась держать низкий блок. Каждые 3-4 минуты игра выглядела одинаково: борьба в последней трети перед нашими воротами, передачи с фланга на фланг, попытка прорыва, наше выбивание от ворот и цикл начинается заново. Подопечные Реброва имели едва ощутимое преимущество по счету, но это все, что у нас было. Темп добавили не мы: загнав защитников в психологическую пропасть, Гудмундссон смог на дубль. Конопля откровенно провалил кучу противостояний и его упорно не меняли.

В игре больше всего понравился Малиновский, и не только из-за дубля. Старая школа, играющая на результат, принесла этот результат. На фоне большинства (в определенной степени) звездных игроков, Руслан выглядел зрелым и чрезвычайно своевременным в принятии решений. Замечательными партнерами для него стали игроки левого фланга, особенно связка Волошина с Миколенко. Опорник имел минимум касаний, ему надо было только вовремя сбросить мяч на Трубина в защите или дойти пешком в свободную зону и ударить с прекрасной позиции, как и было во время голов. Малиновский стал призраком классной сборной, которая когда-то была угрозой для всех.

Последние 15 минут - это как сон ударной точности. Исландия держала все поле, тогда как наша тепловая карта была похожа на разорванную ткань. Мы пускали голы, когда теряли концентрацию и переставали бежать. Такое впечатление, что дезорганизованность постоянно приезжает в лагерь сборной вместо травмированных футболистов. Качели этого матча заставляли нас выпить все успокоительное, особенно когда один за другим дебютные голы Калюжный и Очеретько. Преимущество снова стало внезапным, это полная нестабильность от украинской команды. 8 голов и могло залетать еще, включая наши ворота.

3:5 - в тяжелом матче Украина едва забирает победу против Исландии. Когда желто-синих хотелось похвалить, наши своими же ногами уничтожали все комплименты, а потом снова возвращали веру в игру и результат. Несмотря на первые голы в сборной и триумфальное возвращение Малиновского - Ванат и Довбик молчат, от Трубина ни одного сейва (кроме последней минуты), правый фланг буквально растворился под дождем. Эти 3 очка очень важны, но очень нервные. Впереди еще три игры сплошных волнений и предугадывать их даже не пытайтесь.