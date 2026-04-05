'Игра в России ни к чему хорошему не приводит'. Легенда футбола изменился до неузнаваемости и поразил сеть своим видом. Фотофакт

Бывший нападающий "Челси" и ПСВ Матея Кежман оказался в центре внимания из-за своей внешности. Свежие фотографии 46-летнего экс-футболиста собрали миллионы просмотров в соцсетях и вызвали активное обсуждение среди болельщиков.

Кежман, которого ранее знали по аккуратному внешнему виду с короткой щетиной или гладко выбритым лицом, теперь выглядит иначе: он отрастил густую седую бороду с черно-белыми оттенками, из-за чего его стало трудно узнать. Также обе руки бывшего игрока полностью покрыты татуировками, о которых он ранее говорил как о своей "зависимости", уточняя, что большинство из них имеют религиозную тематику.

В комментариях пользователи сравнивают его с героем фильма "Изгой" и Санта-Клаусом. Отмечается, что подобный образ связан с образом жизни экс-форварда: после завершения карьеры он стал глубоко религиозным и заявлял о намерении в будущем уйти в монастырь.

Несмотря на то что первые фотографии в таком виде появились несколько лет назад, новая волна обсуждений возникла в апреле 2026 года после публикации свежих снимков. Пользователи также иронизируют, связывая изменения во внешности с периодом его выступлений за российский "Зенит".

"Игра на болотах ни к чему хорошему не приводит", "Потому что играл на болотах и так торкнуло", – пишут юзеры.

Кежман известен по выступлениям за ряд европейских клубов, включая "Партизан", "ПСВ", "Челси", "Атлетико" и "Фенербахче". Наибольших успехов он добился в Нидерландах, где в составе "ПСВ" трижды становился чемпионом страны и дважды выигрывал Суперкубок.

В сезоне 2002/03 нападающий забил 35 голов в чемпионате и стал лучшим бомбардиром турнира, а также получил "Золотую бутсу" Эредивизи. В составе сборной Сербии и Черногории он провел более 40 матчей и участвовал в международных турнирах.

Кежман объявил об уходе в 2012 году. Его последним клубом стал "Саут Чайна" (Гонгонг). После этого бывший спортсмен работал телевизионным экспертом.

