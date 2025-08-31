'Хамрун', поляки и 5 новичков. Разбираем соперников 'Шахтера' в дебютном сезоне Лиги конференций

Донецкий "Шахтер" узнал своих соперников на Этапе лиги в Лиге конференций. Как и в случае "Динамо", немало команд новые, а есть и страны, которые попались впервые. Какие шансы у команды Турана? Возможно ли выигрывать даже с травмированными футболистами? OBOZ.UA анонсирует дебютное выступление "Шахтера" в третьем турнире Европы.

Видео дня

"Легия": знакомый польский соперник

Позиция в чемпионате: 9-е место Экстраклясы

Лучшее выступление в ЛК: четвертьфинал 24/25

Очные встречи: 2 игры, 2 победы "Шахтера"

Единственная команда из шести, которая есть в летописи украинцев. Последний раз пересекались клубы почти 20 лет назад, в квалификации к ЛЧ: "Шахтер" оказался сильнее в обеих играх. Сегодняшняя "Легия" - такая себе команда универсалистов. Выпала в ЛЧ из Лиги Европы и за 2 матча решающей стадии отбора голы положили 5 разных футболистов. Игра точно будет зрелищной: в августе в их матчах забивают 3 гола - клали и они, и им. Что интересно, Польша имеет аж 4 команды в Лиге конференций, это рекорд для турнира и одно из крупнейших представительств в нынешних еврокубках в целом. Украине повезло иметь 2 команды в ЛК; кроме нас, такие же радостные только 3 ассоциации.

"Хамрун": наследственная команда для украинцев?

Позиция в чемпионате: 8-е место чемпионата Мальты

Лучшее выступление в ЛК: плей-офф 22/23

Очные встречи: не пересекались

"Хамрун" в этом сезоне имеет возможность познакомиться со всем набором украинских грандов. Если бы это была групповая стадия, то "Динамо" радовалось тем 6:0, ведь это были бы очень важные очки для группы. Но на этот раз легкой прогулки не стоит ждать: "Хамрун" - первый клуб в истории Мальты, который дошел до основного этапа еврокубков (остановили "РФШ") и точно захочет побыть в еврокубках подольше. Нового о спартанцах не скажешь, но надо понимать, что относиться надо действительно серьезно:

"Мы придаем большое значение основному этапу Лиги конференций и соответственно проведем всю подготовку. Получили соперников, которых очень уважаем. Хотим сосредоточенно готовиться к поединкам как дома, так и на выезде, и добиваться результатов, которые поставят нас в самое выгодное положение. Как я всегда говорю в своих интервью, мы хотим успешно играть в Европе и делать так, чтобы наши болельщики и наша страна гордились нами" - Арда Туран, главный тренер ФК "Шахтер"

"Риека": самый дорогой соперник, но самый ли опасный?

Позиция в чемпионате: 7-е место чемпионата Хорватии

Лучшее выступление в ЛК: трижды плей-офф

Очные встречи: не пересекались

Это самый дорогой соперник горняков в Лиге конференций, 35 миллионов евро. И пока все сравнивают состав с Судаковым (32 млн), тот же полузащитник уже почти официально перебрался в "Бенфику". Так сказать, пробился в ЛЧ, но есть нюанс. В последних матчах Туран не везде заигрывал Георгия, поэтому его определяющей роли для ЛК не было. И это важно в контексте "Риеки": клуб транзитом перешёл из элиты в ЛК, но на каждой стадии обязательно имел удаления. Потому рассматривать хорватов как механизм прямо сейчас не стоит: это скорее опасная машина, от которой лазарет рискует пополниться. Такой стиль игры - вызов для "Шахтера", у которого есть пополнение, но не на самые проблемные позиции.

"Шемрок": реальный шанс на очки?

Позиция в чемпионате: 1-е место чемпионата Ирландии

Лучшее выступление в ЛК: стыки 24/25

Очные встречи: не пересекались

Ирландцы, едва набравшие 5 миллионов евро в своей стоимости, выглядят как легкий вариант на 3 очка (при условии, что надо 7 для гарантированного плей-офф). Обратить внимание следует на форварда Гаффни: треть карьеры он играет именно за Роверс и уже забил 12 голов за сезон, это почти рекорд 35-летнего футболиста. И в то же время "Шемрок" - единственная из 6 команд у донецкого клуба, которая в прошлом сезоне ничего не выиграла, а в Европу попала благодаря серебру в домашнем чемпионате. И там тоже пришлось несколько раундов биться за путевку в группу ЛК. Можно ли тогда сказать, что у горняков более легкий набор соперников, чем у "Динамо"?

"Абердин": лететь далеко, но оно того стоит

Позиция в чемпионате: 12-е место шотландской Премьер-лиги

Лучшее выступление в ЛК: групповой этап 23/24

Очные встречи: не пересекались

Новый шотландец в истории горняков. Ранее был только "Селтик", против него всё поровну. У "Абердина" дела тоже не очень: клуб идёт на последнем месте своего чемпионата, без особых надежд проиграв по 0:2 более сильным представителям Шотландии. Туран анонсировал, что возможны новые трансферы на вход, ведь в условиях лазарета на каждой важной позиции будет сложно строить команду будущего, о которой говорил тренерский штаб. Не идеальная ли возможность проверить уже купленных новичков именно с этим соперником?

"Брейдаблик": еще один знакомый клуб, родом из Исландии

Позиция в чемпионате: 4-е место чемпионата Исландии

Лучшее выступление в ЛК: групповой этап 23/24

Очные встречи: не пересекались

Еще один знакомый для украинцев клуб, но новый для "Шахтера". Два года назад с ними играла "Заря" и обе игры были за нашими представителями. С тех пор в команде на постоянной основе играют только двое центрбеков, остальные звенья ощутимо обновились. Как и "Шемрок", исландцы играют систему весна-осень, просто сейчас они бьются за чемпионскую группу и выход в ЛЧ 26/27. Это может превратить усталость в нашу силу. Хорошо, что не придется лететь через половину Европы и игру против дальнего соперника горняки проведут в Польше. Первого матча группы придется подождать: ЛК стартует позже остальных турниров, 2-го октября.