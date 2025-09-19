Халан, Йокереш и другие. Умеете ли вы правильно произносить фамилии футболистов ЛЧ?

Во время игр вы неоднократно могли слышать, как комментатор называет футболиста не так, как написано на футболке. Все дело в языковой традиции его родной страны. Мы имеем определенные знания о звукообразовании (обычно, на английском), но комбинации в других языках выдают совсем другое звучание. Но как же правильно? OBOZ.UA разобрался в вопросе - теперь ваши представления о футболе точно будут другими.

Больше всего проблем со скандинавами

В этой категории у нас спрятались футболисты, которые точно играют и чьи фамилии в этом игровом туре называли особенно часто. Они - скандинавы, представители Дании, Швеции, Норвегии или Швеции. Первым в вашем воображении возникнет норвежский форвард "Манчестер Сити". И хотя спор, как именно его произносить в украинском языке, продолжается уже несколько лет, мы должны обращаться к оригиналу. Поэтому не Холанд, не Голанд и даже не Голан. А Ёрлин Халан. Рядом с ним в АПЛ - и активно в ЛЧ - заявляет о себе новый нападающий "Арсенала". Швед Viktor Gyökeres сам вышел на презентацию перед сезоном и произнес, что его правильно называть как Виктор Йокереш.

Внимательным надо быть и в отношении его одноклубника. Martin Ødegaard: эта "ø" не произносится как наша "о", должно быть сложнее; тогда как "аа" превращается в привычную "о", а конечная согласная игнорируется. Получаем фамилию Эдегор. В Испании пример - норвежец Alexander Sørloth. Представитель "Атлетико" должен звучать как Александер Сёрлот, вспоминаем правило относительно той гласной. В Италии бросается в глаза Leo Østigård - игрок "Дженоа" правильно звучит как Ёстигор.

Португалия много где оставила свой язык. И теперь заставляет нас учить его для бразильцев

Португальский язык - сложный для украинцев из-за наличия нескольких фонем, которые даже двумя буквами невозможно передать. Или у нас просто нет такого звука и надо слушать в оригинале. Хотя и здесь начнется битва между комментаторами, переводчиками, учеными и местными жителями Лиссабона. Все потому, что огромное влияние на произношение имеет происхождение футболиста и языковая традиция, применимая к его семье. Сравните, как бы вы произнесли следующее: Nuno Mendes, Rúben Dias, João Neves. Видите общую "s" в конце фамилий? Все эти футболисты - португальцы по происхождению. Поэтому правильно читать Мендеш, Диаш и Невеш.

От Бразилии имеем очень много таких футболистов, чью фамилию трудно прочитать правильно без знания португальского, который является главным языком страны. Например, игрок ротации "Челси" правильно называется Эстеван несмотря на "о" в конце фамилии Estêvão, потому что перед буквой есть гласная. Так же и мадридский защитник Militão - правильно будет не Милитао и не Милитау, а именно Милитан. Поэтому если кто-то из ваших знакомых неправильно называет центрбека "Реала" - смело исправляйте. В самой Португалии тоже достаточно представителей с разными фамилиями: миланский форвард Rafael Leão так же правильно читается как Рафаэл Леан, Francisco Conceição звучит как Францишку Консейсан.

Но если вам показалось, что вы поняли механизм звукообразования, то вот вам новое правило: в конце слова "о" после согласного звучит как наша "у": так мы получаем лондонского португальца Педру Нету (Pedro Neto), манчестерского Бернарду Силву (Bernardo Silva) и Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo).

Испанский - похожий, но такой далекий

Достаточно пересечь единую границу Португалии - и попадем в Испанию. Она сразу бросает в нас букву "z", которая читается как наша "с". Óscar Mingueza, Mikel Oyarzabal, Fabián Ruiz - привыкайте говорить Мингеса, Оярсабаль и Руис. Такое же дело в клубах: "Сарагоса" (Zaragoza) или "Ла Пас" (La Paz).

Йеизм - чисто испанская особенность, которая скрывается в диалектах. Это когда две одинаковые буквы рядом будто зацикливает, но они звучат иначе. Например, защитника Marc Cucurella правильнее называть Кукуреййа, так же как и клуб "Севилья" на местный тон будет звучать как Севиййа. Еще есть знак тильды, который выглядит вот так "ñ". В Испании он превращает привычный звук "н" в "нь". Поэтому эквадорца Estupiñán правильно называть Иступиньян. Ведь главный язык Эквадора испанский, поэтому здесь тоже есть заокеанское языковое влияние.

Как быть с другими прецедентами?

И немного взгляда на фаворитов этой ЛЧ. Извечный вопрос - как зовут Кевина? Потому что есть у него партнер по сборной Maxim De Cuyper, известный как де Кейпер. Отсюда берем, что правильно Kevin De Bruyne произносить как де Брейне. Неаполитанцем стал и Rasmus Højlund - Расмус Хёйлунд. Похожий случай есть в "Реале" - новичок Dean Huijsen. Из-за нидерландского происхождения, фамилию защитника правильно читать Дин Хейсен. Там же играет возможный будущий футболист "Марселя" Daniel Ceballos, вспоминаем удвоение и получаем Себальйос.

В "Сити" есть немножко шока, потому что тезка Гвардиолы - Йошко - на самом деле Вардиол, это подчеркивала целая английская лига! В "Ювентусе", футболисты которого устроили почти рекордный матч ЛЧ, следует обратить внимание на Teun Koopmeiners. Действительно, Копмейнерс из тех классных представителей Бенилюкса, у кого фамилия особо не меняется. Так же как Симонс и ван де Вен в "Тоттенхэме", Дюмфрис из "Интера", Гравенберх из "Ливерпуля" или Ботман из "Ньюкасла". В следующем году будет новая Лига чемпионов, а значит - новые языковые вызовы и новые футболисты, фамилии которых надо будет изучить.