Голкипера ПСЖ выгнали со сборной России и отправили назад в Париж

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов покинул расположение сборной России и досрочно вернулся во Францию. Как сообщает издание ParisTeam, решение об этом принял главный тренер национальной российской команды Валерий Карпин после грубой ошибки голкипера в товарищеском матче с Перу.

Во встрече, завершившейся ничьей 1:1, Сафонов пропустил мяч с дальней дистанции, что вызвало резкую реакцию тренерского штаба.

Карпин остался крайне недоволен игрой вратаря и фактически выгнал его из команды, отправив обратно в Париж ещё до следующего матча против Чили.

При этом никаких повреждений у футболиста не выявлено — речь идёт именно о дисциплинарном решении, а не о травме.

Российская сборная тем временем вылетела в Сочи, где 15 ноября сыграет с чилийцами на стадионе "Фишт". В обновлённом составе Сафонова уже нет: место в воротах займут Станислав Агкацев, Максим Бориско или Виталий Гудиев.

Несмотря на контракт с ПСЖ до 2029 года, Сафонов так и не провёл ни одной официальной игры за французский клуб.

Отметим, что недавно видео из самолета ПСЖ вызвало настоящий скандал в украинском футбольном сообществе. На опубликованных клубом кадрах защитник парижан Илья Забарный идет по салону, приветствуя партнеров по команде. Зрители заметили руку с двумя кольцами, предположив, что это российский вратарь Матвей Сафонов и именно с ним Забарный обменялся рукопожатием.

Отметим, что в ПСЖ приняли решение избавиться от Сафонова после того, как клуб купил за 66 миллионов евро лидера обороны сборной Украины Илью Забарного.

