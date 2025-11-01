Голкипер забил невероятный 'гол века' ударом с 65 метров и собрал 2 млн просмотра. Видео

На чемпионате мира U17 в Мексике вратарь молодежной сборной Канады Квиллан Робертс стал автором одного из самых обсуждаемых голов турнира. Его дальний удар в концовке встречи с Англией неожиданно залетел прямо в ворота соперника и стремительно разошелся по сети.

Видео дня

Сам матч состоялся еще в летом 2011 года, но в последний день октября 2025 обрел новую жизнь в интернете. Менее чем за сутки клип собрал более 2 млн просмотров, а в комментариях этот удар назвали "голом века".

Напомним, что тогда матч второго тура группы C складывался не в пользу "Канады": британцы уверенно вели 2:1 и контролировали ход игры. На последних минутах Робертс пошел на риск и метров с 65 отправил мяч длинной подачей в штрафную "англичан": тот никого не задел и по невероятной траектории закрутился прямо в сетку, ошеломив оборону и голкипера соперника.

Этот гол принес североамериканцам ценную ничью и стал первым набранным очком команды на турнире. Тем не менее "Канада" не смогла выйти в плей-офф: последовавшая ничья в игре с Руандой оставила команду за бортом стадии на вылет.

