Голкипер сборной Украины отбил пенальти, но мяч в ворота добил со всей силы одноклубник украинца. Видео

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин стал героем курьезного эпизода в матче 11-го тура чемпионата Португалии против "Каса Пии". Поединок на стадионе "Да Луш" завершился неожиданной ничьей 2:2.

На 65-й минуте встречи Трубин уверенно отбил пенальти, пробитый бразильцем Кассиано, однако уже через мгновение вынимал мяч из сетки: защитник "Бенфики" Томаш Араужу в панике добил мяч прямо в собственные ворота.

Анатолий с трудом сдержал эмоции, хотя его выражение лица в этот момент говорило о многом.

Стоит отметить, что голом в игре отметился и другой представитель сборной Украины — Георгий Судаков, который открыл счет.

Несмотря на усилия украинцев, лиссабонцы потеряли очки и упустили возможность укрепить позиции в турнирной таблице.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трубин был назван самым дорогим футболистом на своей позиции из числа тех, кто выступает за пределами топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция). Наш соотечественник занял вершину рейтинга, опередив ближайшего конкурента более, чем в два раза.

В августе Анатолий стал настоящим героем матча отборочного этапа Лиги чемпионов, в котором "Бенфика" играла на выезде со стамбульским "Фенербахче". Наш соотечественник совершил шесть сейвов и помог португальскому гранду отстоять ничью 0:0 перед ответной встречей в Лиссабоне.

Напомним, что Анатолий Трубин перешел в "Бенфику" в августе 2023 года.С того момента за "орлов" провел 223 матча, пропустив 233 гола. В 87 поединках отстоял на ноль.

