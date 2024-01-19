Вратарь сборной Украины пропустил четыре гола и лишил 'Реал' Кубка Испании. Видео

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин не смог помочь своей команде одолеть земляков из "Атлетико" в 1/8 финала Кубка Испании. 24-летний футболист сборной Украины пропустил четыре гола. Поединок завершился в дополнительное время со счетом 4:2.

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Поединок изначально складывался неудачно для нашего соотечественника. Уже на 39-й минуте после многоходовой комбинации хозяев точный удар нанес бразильский хавбек Самуэль Лино.

Под занавес тайма неудачно сыграл на выходе голкипер "Атлетико" Ян Облак, отправив кожаную сферу в свои ворота.

На 57-й минуте едва не случился ключевой момент. Лунин, пытаясь перехватить передачу низом, отбил мяч в ноги Рюдигеру. От него круглый снаряд отскочил к Альваро Морате и нападающий сборной Испании вывел подопечных Симеоне вперед.

За 8 минут до конца основного времени "сливочные" спаслись, не без прямого участия Лунина. Андрей отбил ногами опасный удар, а затем "Реал" забил второй гол.

Джуд Беллингем своей подачей создал идеальный момент для Хоселу, которому ничего не оставалось, кроме как пробить головой с близкого расстояния мимо отыгранного голкипера.

В дополнительной пятиминутке Винисиус Жуниор потерял мяч, практически "подарив" его Антуану Гризманну. Француз беспрепятственно добежал до ворот "Реала", где просто расстрелял Лунина. Украинец не то что не отбил мяч, а даже старался отвернуться в момент удара.

На последних секундах "Атлетико" забил 4-й гол.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 января стало известно, что руководство "Реала" намерено сохранить Лунина. Андрей получил предложение продлить свое действующее соглашение с "королевским клубом" до лета 2030 года.

14 января "Реал" обыграл "Барселону" (4:1) и в 13-й раз в своей истории завоевал Суперкубок Испании. Лунин вышел в стартовом составе и провел полный матч, отбив 9 ударов.

Напомним, что 24-летний вратарь сборной Украины Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" в июле 2018 года за 3,5 млн евро. С того времени выступал в арендах в "Леганесе", "Реале Вальядолид" и "Реале Овьедо".

В текущем сезоне после травмы основного голкипера "Реала" Кепы Аррисабалаги занял место в воротах, сыграв уже в 11 поединках. В пяти из них Андрей отстоял на ноль.

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