Гимн Украины и овации стадиона. Украинка впервые за 7 лет выиграла чемпионат мира по борьбе. Видео

Украинская борчиха вольного стиля Алла Белинская принесла стране первую за семь лет победу (в женской категории) на чемпионате мира, который проходит в Загребе, Хорватия, на арене Arena Zagreb с 13 по 21 сентября. В финале мирового первенства-2025 в категории до 72 кг 29-летняя уроженка Городка (Хмельницкая область) уверенно победила турчанку Несрин Баш со счётом 6:0 и завоевала "золото".

Для Белинской это первая в карьере медаль на чемпионате мира. На пути к финалу украинка обыграла хорватку Веронику Вильк, бронзовую призёрку Евро-2024 Полен Лекарпентье и киргизстанку Нурзат Нуртаеву.

После победы в зале прозвучал гимн Украины, а трибуны устроили спортсменке бурные овации.

Это "золото" стало первой наградой высшей пробы для нашей команды на нынешнем ЧМ и второй медалью Украины в целом – ранее Мария Винник взяла "серебро" в весе до 59 кг.

Последний раз украинка выигрывала мировое "золото" ещё в 2018 году, когда триумфаторкой стала Алла Черкасова.

Для справки: Алла Белинская – украинская борчиха вольного стиля, двукратная чемпионка Европы (2021, 2025) и призёр индивидуального Кубка мира-2020.

На международной арене выступает с 2015 года. Первым заметным достижением стала "бронза" молодёжного чемпионата Европы-2018. В 2019 году участвовала во II Европейских играх в Минске, где заняла 9-е место в категории до 76 кг.

В 2020-м Белинская выиграла "бронзу" индивидуального Кубка мира в Белграде, что стало её первым серьёзным успехом среди взрослых.

Уже в 2021 году она завоевала "золото" чемпионата Европы в весе до 72 кг, а также обеспечила Украине лицензию на Олимпийские игры в Токио, где выступала в категории до 76 кг.

