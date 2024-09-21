Геращенко рассказала, что стало происходить с ее олимпийской медалью через месяц после Игр-2024

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту Ирина Геращенко рассказала, что ее медаль со временем стала менять свой вид. 29-летняя легкоатлетка призналась, что трофей немного "облез" по краям.

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"Награда действительно начинают облезать, но это из-за того, что медь начинает оцинковываться. Словом, там идут химические процессы, которые сложно мне описать, хотя по химии у меня было 10-11. Но я ничего не помню с того времени", – сказала Геращенко в интервью СЭ.

Как сообщал OBOZ.UA, Геращенко 10 августа на Олимпиаде в Париже прыгнула на 1.95 м, установив личный рекорд сезона. Это позволило украинке взять "бронзу", разделив третье место с австралийкой Элеонор Паттерсон. Победу добыла Ярослава Магучих с результатом 2.00 м.

В разговоре с корреспонденткой OBOZ.UA, Геращенко рассказала о впечатлениях от соревнований и призналась, что ест на соревнованиях, особенно, когда рядом нет тренера. Также атлетка отметила, что покрытие на "Стад де Франс" такое же жесткое, как и на чемпионате Европы-2024 в Риме, где она стала третьей.

Не так давно фехтовальщица сборной Украины Елена Кравацкая похвасталась видео с золотой медалью Олимпиады-2024. 32-летняя уроженка Черновцов выложила небольшое видео, в котором показывает распаковку наивысшей награды Игр в Париже. Сама медаль находится в специальном ящике.

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