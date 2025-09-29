Где смотреть Забарного в Лиге чемпионов. Расписание трансляций матча 'Барселона' – ПСЖ

Действующий победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" и каталонская "Барселона" в среду, 1 октября, сойдутся друг с другом в центральном противостоянии игрового дня в рамках второго тура турнира. В составе ПСЖ ожидается выход на поле футболиста сборной Украины Ильи Забарного.

Поединок принимает Олимпийский стадион в столице Каталонии. Стартовый свисток арбитра Майкла Оливера из Англии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут увидеть трансляцию матча благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир из Барселоны организовывает канал "Megogo Футбол 1". Традиционно показ будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Фаворитами игры считаются хозяева поля. Ставки на победу испанской команды принимаются с коэффициентом 1,95. Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех ПСЖ достигают уровня 3,30.

Команды встречались друг с другом 15 раз. В шести случаях побеждала "Барселона", в пяти – парижане, а четыре встречи принесли ничьи.

Наиболее памятной для болельщиков является ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне 2016/2017, когда каталонцы на своем поле выиграли 6:1 после поражения 0:4 в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Илья Забарный отметился дебютным голом за ПСЖ. Трибуны стадиона в Париже устроили ему овации.

