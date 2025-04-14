Где смотреть 'Интер' – 'Бавария': расписание трансляций 1/4 финала Лиги чемпионов

Миланский "Интер" постарается довести до итоговой победы четвертьфинальное противостояние Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией". После победы в Германии с минимальным счетом 2:1 подопечные тренера Симоне Индзаги примут соперника на своем поле.

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Поединок состоится на легендарном стадионе "Джузеппе Меацца". Стартовый свисток арбитра Славко Винчича из Словении прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут увидеть поединок благодаря трансляции на видеосервисе Megogo. Прямой эфир из столицы Великобритании состоится на канале "Megogo Футбол 2".

Прогноз на матч "Интер" – "Бавария" называет фаворитом гости. Ставки на победу немцев в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,50. Ничья оценивается котировкой 3,30. А показатели на успех итальянцев достигают уровня 2,62.

В то же время букмекеры практически не сомневаются в выходе миланского коллектива в полуфинал. На соответствующий результат предлагается индекс 1,30.

Напомним, что в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Реалом" полузащитник Деклан Райс стал автором исторического достижения в турнире.

Как сообщал OBOZ.UA, любительский "обзор" матча четвертьфинала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Реалом" собрал 17 миллионов просмотров.

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