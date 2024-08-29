Где смотреть хоккей Украина – Франция: расписание трансляций отбора на Олимпиаду-2026

Сборная Украины по хоккею в четверг, 29 августа, стартует в решающей стадии отборочного раунда к Олимпийским играм 2026 года, которые состоятся в Милане. Команда легендарного Дмитрия Христича откроет для себя турнир в Риге поединком против 14-й в мировом рейтинге Франции.

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Игру принимает Arena Riga в столице Латвии. Время начала поединка – 16:00 по Киеву.

Поболеть за наших хоккеистов можно будет благодаря трансляции на "Суспильном Спорт". Прямой эфир организовывает его площадка suspilne.media.

В последний раз в официальных матчах соперники встречались ровно 20 лет назад – в турнире на выбывания чемпионата мира наши хоккеисты были сильнее 6:2.

Кроме украинцев и французов в группе Е также играют хозяин турнира Латвия и сборная Словении. Только победитель квартета получит право сыграть на Олимпиаде.

"Сине-желтые", которые весной пробились в Дивизион IA чемпионата мира, считается аутсайдерами в противостоянии с тремя участниками элиты первенства планеты. Ставки на итоговую победу наших хоккеистов принимаются с коэффициентом 20,00. Главным претендентом на завоевание путевки на ОИ называют латышей, на которых можно поставить с котировкой 1,65.

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ В ОТБОРЕ ОИ-2026

29 августа, 16:00. Украина – Франция

30 августа, 20:00. Украина – Латвия

1 сентября, 13:00. Украина – Словения

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