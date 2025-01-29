Где смотреть 'Динамо' – РФШ: расписание трансляций матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" в четверг, 30 января, проведет заключительный для себя матч текущего розыгрыша Лиги Европы. В 8-м туре первой фазы турнира украинцы, который досрочно лишились шансов даже на стыковые игры, попытаются добыть дебютную победу в поединке против латвийской РФШ.

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Встречу принимает стадион "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – РФШ. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", входящем в подписку MEGOPACK XL, Спорт, Максимальная и Максимальная + благотворительность видеосервиса MEGOGO.

За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с ведущими и приглашенными экспертами.

"Динамо" считается фаворитом противостояния. Ставки на победу украинцев принимаются с коэффициентом 1,83. Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех коллектива из Риги достигают уровня 4,20.

Обе команды уже не могут рассчитывать на продолжение борьбы за победу в турнире. При этом РФШ, обыграв на минувшей неделе амстердамский "Аякс", обеспечил себе место выше "Динамо" при любом исходе очной встречи. Украинцы же рассчитывают подняться с последней строчки турнирной таблицы.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" совершило невероятный камбэк в матче с "Галатасараем" и набрало первые очки в розыгрыше Лиги Европы.

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