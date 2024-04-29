Где смотреть 'Боруссия' – ПСЖ: расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов

Немецкая "Боруссия" и французский "Пари Сен-Жермен" в среду, 1 мая, проведут первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. Команды в седьмой раз в истории самого престижного европейского футбольного турнира встретятся в Дортмунде.

Поединок примет стадион "Сигнал Идуна Парк". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" – ПСЖ. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ запланирован и на платформе Volia TV. Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Фаворитом встречи считаются гости. Ставки на победу ПСЖ принимаются с коэффициентом 2,37. Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех "Боруссии" достигают уровня 2,70.

Соперники провели шесть поединков в Лиге чемпионов. Дважды побеждали французы, один раз – немцы. Три матча завершились вничью. В минувшем сезоне на групповом этапе ПСЖ выиграл на своем поле 2:0, а в Германии команды обменялись голами 1:1.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти принял решение по участию украинца Андрея Лунина в полуфинале Лиги чемпионов с "Баварией".

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