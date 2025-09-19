Где смотреть 'Арсенал' – 'Манчестер Сити': расписание трансляций матча АПЛ

В чемпионате Англии по футболу в воскресенье, 21 сентября, состоится поединок одних из главных претендентов на "золото" в новом розыгрыше Премьер-лиги. В очном противостоянии в рамках 5-го тура первенства сойдутся лондонский "Арсенал" и "Манчестер Сити".

Видео дня

Поединок принимает стадион "Эмирейтс" в столице Великобритании. Стартовый свисток арбитра Стюарта Аттуэлла прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут увидеть поединок благодаря трансляции на канале Setanta Sports. Его вещание доступно на видеоплатформе Megogo. Кроме того, прямой эфир пройдет на сервисе setantasports.com.

Фаворитами поединка считаются хозяева поля. Ставки на победу "Арсенала" принимаются с коэффициентом 1,91. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех "Сити" достигают уровня 3,80.

После четырех игровых дней команда из Манчестера идет на 8-й позиции, набрав шесть очков. "Канониры" делят вместе со своим главным соперником по городскому дерби "Тоттенхэмом" 2-3-е место. В активе подопечных тренера Микеля Артеты девять пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский футболист Александр Зинченко покинул лондонский "Арсенал" после трех сезонов в команде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!