Футболистка в Недерландах забила потрясающий "чисто женский гол" с 80 метров. Видео

Защитница АЗ Мауди Стоп забила необычный гол в матче чемпионата Нидерландов против "Аякса". Футболистка нанесла удар примерно с 80 метров, а голкипер соперниц Фемке Лифтинг не смогла остановить мяч, который после отскока перелетел через нее и оказался в воротах.

Видео дня

Эпизод произошел во втором тайме встречи на стадионе De Toekomst в Амстердаме. К тому моменту "Аякс" уже вел со счетом 4:0.

Стоп получила мяч на своей половине поля и отправила его длинной передачей вперед. Лифтинг вышла далеко из ворот, но неправильно оценила траекторию полета мяча. После отскока он перелетел через вратаря и покатился в сторону пустых ворот. В комментариях болельщики назвали этот момент "чисто женским голом".

Несмотря на необычный пропущенный мяч, "Аякс" довел матч до победы. В итоге встреча завершилась со счетом 5:1, а последний гол забила Надин Нордам.

Для АЗ это стало первым поражением в чемпионате после четырех побед подряд. После этого матча "Аякс" поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 12 очков. У АЗ также 12 баллов, а лидирует "Твенте", который пока не терял очков.

Лифтинг после матча признала свою ошибку. В интервью ESPN она заявила, что подобные моменты необходимо анализировать, однако отметила, что команда все равно взяла три очка.

"Это была большая ошибка, но мы набрали три очка. Мы должны это проанализировать и выйти на следующий матч с теми же намерениями", - сказала голкипер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!