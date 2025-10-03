Футболиста 'Шахтера' вызвали в сборную на матч с Россией

Центральный защитник донецкого "Шахтера" Диего Арройо получил вызов в национальную сборную Боливии для участия в товарищеских матчах команды 10 и 14 октября. Южноамериканцы в эти дни проведут спарринги с Иорданией на своем поле и Россией на выезде.

Видео дня

Об этом информирует Федерация футбола Боливии на своей странице в социальной сети Instagram. Арройо вошел в список из 25 игроков, которых пригласил в национальную команду главный тренер Оскар Вильегас. В активе 20-летнего представителя "Шахтера" есть уже две игры за главную сборную страны, которые он провел в отборочном турнире к чемпионату мира-2026.

В квалификации у мундиалю боливийцы набрали 20 очков и заняли седьмое место, получив путевку в межконтинентальный плей-офф. Матчи состоятся в марте будущего года.

Встречу с россиянами Арройо и его партнеры проведут в столице страны-агрессорке Москве. Сборная Боливии стали первыми представителем Южной Америки, которые согласились сыграть с россиянами после их отстранения от международных турниров в феврале 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в России потребовали выдать национальной команде страны специальное разрешения для участия в чемпионате мира-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!