Футболиста сборной Украины выгнали с поля во время матча в Италии. Видео

Украинский нападающий "Емполи" Богдан Попов получил удаление в матче 12-го тура чемпионата Италии в Серии B (второй по силе футбольный дивизион страны) против "Катандзаро". 18-летний игрок сборной Украины U-21 провел на поле меньше тайма, оставив команду вдесятером.

Попов вышел в стартовом составе "Эмполи" и уже на 27-й минуте получил первую желтую карточку за неудачный подкат на вратаря соперников, который готовился выбить мяч. Второе предупреждение нападающий получил незадолго до перерыва: на 44-й минуте во время атаки "Катандзаро" он сбил защитника Никколо Бригенти, после чего арбитр Симоне Галипо без колебаний показал ему красную карточку.

Во втором тайме находясь в меньшинстве "Эмполи" заработал пенальти, который реализовал албанский легионер Стивен Шпенди. Этот гол стал единственным и победным в поединке

В нынешнем сезоне 18-летний Богдан Попов провел 12 матчей на клубном уровне и забил 5 голов. Воспитанник киевского "Динамо" выступает за "Эмполи" с 2023 года, а осенью 2025-го впервые получил вызов в молодежную сборную Украины.

28 октября Попов забил свой пятый мяч в текущем сезоне в Серии B. Украинец вышел на замену на 73-й минуте матча десятого тура против "Сампдории", заменив Шпендиа уже через четыре минуты вывел свою команду вперед.

